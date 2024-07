Pro Bono: Der Meta-Guide zum Endgame von EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24 biegt auf die Zielgerade seiner natürlichen Laufzeit ein. Ein Fall für Pro Bono: Host Alexander Rauch präsentiert den Meta-Guide für das Endgame am heutigen Donnerstag.

Rund drei Monate lang dürfte FC 24 noch die aktuelle Fußball-Simulation aus dem Hause EA SPORTS sein. Die Fans des virtuellen Rasensports erwarten quasi täglich die ersten Ankündigungsfetzen zu FC 25, die den Promo-Marathon zum neuen Titel einleiten. Doch bis sie das kommende Spiel tatsächlich anzocken können, herrscht FC 24 weiter vor - und biegt allmählich ins Endgame ein.

In einer neuen Ausgabe von Pro Bono kreiert Host Alexander Rauch seinen Meta-Guide für ebenjene letzten Meter von FC 24. Angekündigt hat er "ein Komplettpaket für Leute, die richtig Bock haben, sich noch mal mit dem Gameplay auseinanderzusetzen". Tricks, Spielerbewegungen, Laufwege, Pässe, Chancenkreation, defensive Grundordnung - Coach 'Bono' hat reichlich Themen im Gepäck.

"Spielerische Quadratur des Kreises"

Mithilfe einiger Clips plant Rauch detaillierte Video-Analyse zu diversen Gameplay-Aspekten. Entscheidende Übungen wird er in Trainingsarena und Skill-Spielen vormachen. Darüber hinaus steht ein Exkurs in die Taktikvorlagen von FC 24 an. Nicht weniger als "eine spielerische Quadratur des Kreises" hat sich der Host bezüglich des Umfangs für den neuen kicker eSport Talk vorgenommen.

Als kleines Extra verlost 'Bono' heute Abend im Livestream zudem zwei Shop-Codes für G2A in Höhe von 30 Euro - einschalten lohnt sich!

Ihr wollt für das Endgame von FC 24 bestens gerüstet sein? Ihr habt Fragen zu verschiedenen Faktoren des Gameplays? Oder wollt einfach im Chat ein bisschen mitdiskutieren? Dann seid dabei - live ab 19.30 Uhr auf Twitch oder auf kicker.de/esport.

