Pro Bono: Defensive Masterclass - so baut ihr ein Bollwerk in FC 24

Das Verteidigen fällt euch in EA SPORTS FC 24 noch schwer? Coach Alexander 'Bono' Rauch erklärt euch im Livestream, wie ihr die Defensive zum Bollwerk formt.

Gerade Gelegenheitsspieler scheitern in EA SPORTS FC 24 häufig immer noch an der Defensivarbeit. Der Entwickler hat das Verteidigen in seiner neuen Fußball-Simulation deutlich schwieriger gestaltet als in den Vorgängern. Was sind also die richtigen Schritte, um den Gegner auf seinem Weg zum Tor vor größere Probleme zu stellen? Zunächst mal: Die neue Ausgabe von "Pro Bono" im Livestream schauen!

Coach Alexander 'Bono' Rauch hat am Donnerstagabend "eine defensive Masterclass" geplant. "Vollständig sezieren" will er die kleinen, aber feinen Aspekte des erfolgreichen Abwehrspiels in FC 24. Dabei soll es nicht nur darum gehen, auf die Offensivbemühungen des Kontrahenten zu reagieren - 'Bono' wird euch auch erklären, wie vorausschauend verteidigt wird.

Lernen, trainieren - und zu Null spielen!

Defensive Grundstrukturen, Stellungsspiel und Standardvariationen lauten die drei Themenbereiche, die er im Twitch-Stream abarbeiten möchte. 'Bono' wird euch nicht nur zeigen, wie eine stabile Verteidigung errichtet wird. Er wird euch auch Möglichkeiten an die Hand geben, wie ihr das neu Erlernte immer wieder trainieren könnt. Um in FC 24 schon bald regelmäßig eine Weiße Weste zu wahren!

Holt euch im Stream die wertvollen Tipps, bringt eure eigenen Erkenntnisse zum Verteidigen in FC 24 ein oder stellt noch offene Fragen. Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für November. kicker eSport

