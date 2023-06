"Private Gründe": Phönix Lübeck und Zapel trennen sich überraschend

Der 1. FC Phönix Lübeck und Trainer Oliver Zapel gehen überraschend mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

"Einvernehmlich und freundschaftlich", schreibt der Verein in seiner Meldung, sei die Trennung von Cheftrainer Oliver Zapel abgelaufen. Der 55-Jährige, der im März noch große Pläne mit dem 1. FC Phönix Lübeck hatte, sprach von "privaten Gründen", die nach 18 Monaten zu seinem Aus bei den Adlerträgern geführt hätten.

Rettung in letzter Sekunde

"Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, meinen Trainerkollegen, dem Staff, den Spielern und natürlich den überragenden Fans für die tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit", so Zapel. Weiter heißt es in seinem Statement: "Gemeinsam haben wir den Verein zu einem etablierten Regionalligisten entwickelt, der auch überregional wahrgenommen wird. Auch wenn die Reise nun leider aus privaten Gründen enden muss, so blicke ich dennoch mit viel Stolz zurück. Phönix Lübeck wird immer einen Platz in meinem Herzen haben."

Zapel übernahm im Januar 2022 in Lübeck und schaffte zweimal mit seinem Team den Klassenerhalt. In der abgelaufenen Runde sah es lange Zeit eng aus. Zehn Spiele ohne Niederlage (neun Siege und ein Remis) brachten allerdings die Wende. Am Ende retteten sich die Adler auf Platz 13 durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen den SV Werder Bremen II.

"Im Namen des 1. FC Phönix Lübeck danke ich Oliver ausdrücklich für sein ganz besonderes Engagement in den vergangenen eineinhalb Jahren und wünsche ihm für seine private und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute", so die Abschiedsworte von Sportdirektor Frank Salomon, der sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger machen muss.