Private Gründe: Halstenberg strebt Rückkehr nach Hannover an

RB Leipzig droht der nächste namhafte Abgang: Linksverteidiger Marcel Halstenberg (31) strebt trotz eines noch bis 2024 datierten Vertrages einen Abschied aus Leipzig und die Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Hannover 96 an.

Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung, die damit zuerst an die Öffentlichkeit ging, deckt sich mit Informationen des kicker. Demnach hatte der in Laatzen geborene Halstenberg schon zum Saisonende Sport-Geschäftsführer Max Eberl über seinen Wunsch informiert und in erster Linie private und familiäre Gründe für die beabsichtigte Rückkehr in die Heimat aufgeführt. Auch Hannovers Klubführung ist darüber längst unterrichtet.

Eberl hatte den Spieler nach kicker-Informationen gebeten, den Entschluss im Urlaub zu überdenken und danach noch einmal das Gespräch zu suchen. Diese Unterredung steht wohl noch aus. Am Samstag stehen für Halstenberg und die anderen RB-Profis, die nach der Saison nicht mit Nationalmannschaften unterwegs waren, die Leistungstests auf dem Programm.

Grundsätzlich will Eberl wegen Halstenbergs Beweggründen sensibel mit dem Wechselwunsch des Verteidigers umgehen, für den der Abstieg zum Zweitligisten mit erheblichen Gehaltseinbußen verbunden wären. Allerdings hat die Personalie auch eine sportliche und - Stichwort Ablösesumme - wirtschaftliche Komponente. Halstenberg bestritt in der abgelaufenen Saison 40 Pflichtspiele (19 in der Startelf) und damit mehr, als ihm mancher nach der Verpflichtung von David Raum im vergangenen Sommer noch zugetraut hatte.

Eberl müsste Ersatz verpflichten

In der Rückrunde hatte Halstenberg dem Ex-Hoffenheimer den Rang abgelaufen und war meistens erste Wahl auf der linken Abwehrseite - auch im siegreichen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. In jedem Fall müsste Eberl einen Ersatz verpflichten.

Halstenberg war bereits als Achtjähriger zu Hannover 96 gekommen, hatte es dort aber als Aktiver nur in die zweite Mannschaft geschafft. Über Dortmund II und den FC St. Pauli wechselte er vor acht Jahren für 3,5 Millionen Euro zu den damals noch in der 2. Bundesliga spielenden Sachsen. Insgesamt bestritt er für die Bullen 240 Pflichtspiele, damit belegt er in der Rangliste der RB-Rekordspieler Platz sechs.