Priske beerbt neuen Liverpool-Trainer Slot bei Feyenoord

Brian Priske wird neuer Trainer bei Feyenoord Rotterdam. Der 47-jährige Däne tritt die Nachfolge von Arne Slot an, der beim FC Liverpool den Posten von Jürgen Klopp übernommen hatte, und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027, wie der niederländische Erstligist am Mittwoch mitteilte. Priske hatte Sparta Prag 2023 zum ersten Meistertitel seit neun Jahren geführt, in der abgelaufenen Saison folgte sogar das Double.