Primus St. Pauli: Einige Fragezeichen, der Greenkeeper ist Hoffnungsträger

Timo Schultz ahnt inzwischen kaum noch, wie die Gegner ihn und St. Pauli erwarten. Vor dem Heimspiel gegen Hannover gilt das auch für seine Mannschaft.

"Langsam reicht's mit grau in grau, wenn ich aus dem Fenster schau'", formulierte Timo Schultz fast lyrisch - angesichts des stürmischen Wetters, mit dem sich auch St. Pauli beim Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auseinandersetzen muss. Dabei belegen die Kiez-Kicker doch den Platz an der Sonne.

"Wir werden versuchen, auch stürmisch zu spielen", scherzte der Trainer des Tabellenführers, der seine Hoffnungen auch in den Greenkeeper setzt, denn: "Der Garten bei mir zu Hause sieht momentan sehr bedenklich aus." Hoffen muss Schultz auch bei einigen Personalien, hinter denen kurzfristig Fragezeichen stehen.

Während James Lawrence gegen Hannover definitiv "keine Option sein wird", sind mit Max Dittgen, Philipp Ziereis, Sebastian Ohlsson, Daniel-Kofi Kyereh und Etienne Amenyido gleich fünf Spieler für Sonntag fraglich. Dass sich Schultz also so sehr mit der eigenen Mannschaft beschäftigen muss, dass die Analyse des Gegners womöglich weniger Raum einnimmt, sollte aber kein Problem darstellen.

Bei 96 hebt der 44-Jährige zwar die starke Defensive und schnelle Flügelspieler hervor, außerdem "sind sie unter Dabro (Trainer Christoph Dabrowski, d. Red.) effektiver geworden". Doch weil "Mannschaften neuerdings auf uns reagieren", etwa die Regensburger Umstellung auf eine Fünferkette hatte Schultz "überrascht", könnte alles weitere vor allem Spekulation sein. Eine Beobachtung hat der Coach allerdings festgestellt: "Viele spielen gegen uns mit einer defensiven Absicherung mehr."