Primus Erfurt gewinnt wilden Schlagabtausch - Chemnitz trotzt Kircicek-Rot - Cottbus verliert

Die Lage an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost bleibt auch nach dem 19. Spieltag spannend: Der FC Rot-Weiß Erfurt ist neuer Spitzenreiter, nachdem Energie Cottbus in Luckenwalde erneut Federn ließ. Der Chemnitzer FC, der über eine Halbzeit in Unterzahl agierte, schiebt sich durch ein 2:0 gegen Greifswald auf Rang 2. Nach dem schlechten Saisonstart darf sich auch der BFC Dynamo wieder Titelhoffnungen machen.

Cottbus patzt erneut

Energie Cottbus hatte am Sonntag eine vermeintlich machbare Aufgabe beim FSV Luckenwalde zu lösen. Doch die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz hatte gegen bissige Platzherren von Beginn an Probleme. Die abstiegsbedrohten Gastgeber erwischten im Brandenburg-Duell einen Musterstart und gingen nach nicht einmal 120 Sekunden durch Borowski in Führung. Der FCE brachte in der Anfangsphase keinen Fuß auf den Boden. Die Heimelf versuchte nachzulegen. Cottbus überstand den ersten Abschnitt aber ohne weiteren Gegentreffer, weil Bethke den zweiten Einschlag gegen Plumpe und Borowski jeweils mit einer Glanztat verhinderte. Selbst blieb Energie im ersten Durchgang offensiv weitestgehend blass. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Lausitzer zwar, letztlich wäre ein Punkt für den nun drittplatzierten FCE allerdings nicht verdient gewesen.

Nkoa köpft Erfurt an die Spitze

Auch Rot-Weiß Erfurt hatte beim Gastspiel in Lichtenberg zunächst mit Problemen zu kämpfen. Die Heimelf presste hoch, zwang RWE immer wieder zu langen Schlägen und versuchte selbst für Nadelstiche zu sorgen. Owczarek traf in der 21. Minute sogar zu Führung für das Kellerkind. Danach kamen die Gäste aus Thüringen allerdings besser ins Spiel und Hajrulla hob den Ball in Minute 32 zum Ausgleich ins Tor. Vier Minuten später drehte Hajrulla unter der Mithilfe von Lichtenbergs Torwart Wollert, der die Kugel aus spitzem Winkel unglücklich passieren ließ, das Ergebnis. Nach dem Seitentausch entwickelte sich die Partie mehr und mehr zu einem offenen und intensiv geführten Schlagabtausch. Brando traf nach 58 Minuten von der Strafraumkante zum Ausgleich. Zehn Minuten weiter staubte Mergel zur erneuten Erfurter Führung ab. Trotz des neuerlichen Rückschlags kämpften sich die Gastgeber noch einmal zurück und glichen vier Minuten vor dem Abpfiff zum zweiten Mal durch Graf aus. RWE agierte aber im Stile eines Spitzenteams, schnappte sich im Gegenzug dank Nkoas Kopfballtreffer doch noch den Sieg (89.) und somit durch die Cottbuser Pleite auch die Tabellenführung.

Chemnitz siegt in Unterzahl

In Chemnitz gastierte der Greifswalder FC bei den Himmelblauen. Der favorisierte CFC kontrollierte zunächst die Partie, nach vorne gelang gegen gut gestaffelte Gäste in der Anfangsphase aber wenig. Nach 20 Minuten klopfte Greifswald das erste Mal gefährlich offensiv an, die Doppelchance von Richardson klärte die Chemnitzer Abwehr um Keeper Jakubov jedoch. In der 36. Minute zappelte der Ball dann im Tor. Mensah wurde im Strafraum frei gespielt, legte sich die Kugel vor und traf zur Chemnitzer Führung. Danach erwies Kircicek seinen Farben einen Bärendienst, als er nach einem Foul an Brügmann unnötig Bilbija hart zu Boden stieß und dafür von Schiedsrichter Chris Rauschenberg glatt Rot sah (41.). Greifswald erhöhte sofort das Tempo und versuchte noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Der CFC überstand die Schlussminuten der ersten Hälfte allerdings unbeschadet. Im zweiten Durchgang hielt der GFC den Druck zunächst aufrecht, jedoch fehlte den Gästen im letzten Drittel entweder der Mut oder eine zündende Idee. Die Heimelf dagegen nutzte ihre einzige Chance in Halbzeit zwei, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Palgiuca wurde im Strafraum gefoult, Campulka scheiterte zunächst vom Punkt an Kamenz, versenkte aber den Nachschuss zum 2:0 (68.). Weil Greifswald auch danach nichts mehr einfiel, blieb es beim Erfolg der Gastgeber, die sich damit auf Rang 2 in der Tabelle schieben.

Meuselwitz dreht nach der Pause auf

Das Kellerduell zwischen dem ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt stand zum Abschluss des Spieltags am späten Sonntagnachmittag noch auf dem Programm. Die Germanen lechzen auch nach der 19. Runde weiter nach ihrem ersten Saisonsieg. In Meuselwitz hielt Halberstadt in einem schwachen ersten Durchgang noch mit. Nach der Pause brachen allerdings die Dämme beim Schlusslicht. Bürger traf kurz nach dem Wiederbeginn nach Vorarbeit von Kadric mit der ersten gefährlichen Aktion zur Heimführung (49.), die Müller vom Punkt nach Foul an Trübenbach kurz darauf ausbaute (56.). Wiederum nur sieben Minuten später war Müller nach einer Ecke zum zweiten Mal zur Stelle. Zuvor verhinderte Fietz bei einer Doppelchance zweimal den Anschluss. Für den Schlusspunkt eines dann unterhaltsamen zweiten Durchgangs sorgte Scheder in der 81. Minute. Meuselwitz verschafft sich durch das 4:0 etwas Luft im Keller, für Halberstadt wird die Lage immer prekärer.

BFC Dynamo feiert nächsten Sieg

Rang vier gegen Rang sieben bedeutet vor dem Spieltag das Spitzenspiel. Viel war jedoch im ersten Durchgang zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo nicht los. Zwar war es ein intensiv geführtes Hauptstadtduell, in dem sich die Gäste etwas mehr Ballbesitz erspielten. Torgefahr strahlte der amtierende Meister allerdings selten aus. Der BAK stand hinten sicher, setzte nach vorne aber ebenfalls nur selten Akzente. Dementsprechend ging es torlos in die Halbzeit. Nach dem Seitentausch versuchten beide Teams häufiger in der Offensive aufzutauchen. Den ersten Stich setzen die Gäste durch Suljic, der nach 63 Minuten goldrichtig stand und zur BFC-Führung traf. Der Knoten war nun geplatzt und Breitfeld drückte in der 70. Minute eine perfekte Vorarbeit des eingewechselten Pollasch zum 2:0 über die Linie. Die Entscheidung. Nach dem mageren Saisonstart ist der BFC Dynamo mit dem dritten Sieg im dritten Spiel 2023 endgültig zurück im Kreis der Titelanwärter.

Cakmak trifft für Babelsberg

Hertha BSC II erwischte beim SV Babelsberg den besseren Start. Gleich zweimal bewahrte Aluminium den gastgebenden Tabellenzehnten in den Anfangssekunden vor einem frühen Rückstand. Babelsberg konnte sich anschließend etwas vom Druck der Gäste lösen, das gefährlichere Team blieben jedoch Hauptstädter. Die konnten allerdings ihr Chancenplus nicht in Zählbares umwandeln. Nach der Pause kippte das Spiel mehr in Richtung der Gastgeber. Nach einem Eckball war Hertha-Keeper Kwasigroch zunächst noch zur Stelle, gegen Cakmaks Nachschuss aus dem Rückraum dann aber machtlos (68.). Darauf fanden die "Hertha-Bubis" keine Antwort mehr. Es blieb beim 1:0 für den SVB, der nach langem Warten mal wieder einen Sieg feierte.

Demonstration der VSG Altglienicke

Eine Machtdemonstration im Topspiel: So in etwa könnte man das Aufeinandertreffen zwischen der VSG Altglienicke und der BSG Chemie Leipzig zum Auftakt des 19. Spieltages beschreiben. Nach dem jüngsten Coup gegen Cottbus, hat die VSG den zwischenzeitlich abhandengekommenen Funken Hoffnung im Kampf um die Meisterschaft wohl wiedergefunden und ließ am Freitagabend beim 4:0-Gala-Auftritt gegen Chemie Leipzig das nächste dicke Ausrufezeichen folgen. Von Beginn an waren es nämlich die Hausherren, die aufs Gaspedal drückten und bereits im ersten Durchgang die Weichen für einen klaren Heimerfolg stellten. Zeigten sich die Gäste aus Leipzig zu Beginn noch bemüht, warf ein Doppelschlag die Mannschaft von Miroslav Jagatic in der 23. und 25. Minute völlig aus der Bahn. Erst bekam Cigerci auf halblinker Position zu viel Platz und bediente den an der Strafraumkante postierten Uzan, der freistehend vollendete (23.). Kurz darauf stand wieder Uzan im Fokus. Diesmal wurde der Angreifer nach einer schönen Kombination auf die Reise geschickt und setzte den Ball aus kurzer Distanz zwischen die Pfosten (25.). Vor allem spielerisch war das teilweise ganz großes Kino, was die Berliner auf den Rasen zauberten. Den Chemikern gelang, trotz laustarker Unterstützung der mitgereisten Fans, im ersten Durchgang nur wenig. Als es kurz vor der Pause dann auch noch zum dritten Mal im Gäste-Kasten einschlug, bahnte sich ein Debakel an, das nach der Pause - zum Wohle der Leipziger - nur beinahe Realität geworden wäre. Unmittelbar nach Wiederanpfiff lag der Ball nämlich erneut im Gehäuse von Benjamin Bellot, diesmal ging dem Treffer aber eine Abseitsstellung voraus (48.). In der Folge nahm Altglienicke den Fuß vom Pedal und legte erst in der Schlussphase den vierten und gleichzeitig letzten Treffer des Abends in Person von Shean Mensah nach (80.). Durch den hochverdienten Heimsieg zieht die VSG in der Tabelle an Chemie Leipzig vorbei und erhöht den Druck auf die Spitzenteams.

Jena überholt Chemie

Oben gegen unten hieß es derweil sowohl bei Carl Zeiss Jena als auch bei Lok Leipzig. Carl Zeiss, das bereits unter der Woche im Einsatz war und unter Neu-Coach Klingbeil in diesem Jahr noch keinen Dreier einfahren konnte, empfing Tennis Borussia Berlin. Für TeBe zählt weiterhin jeder Zähler, einen Punkt gab es aus den bisherigen zwei Partien des Jahres gegen Teams aus dem oberen Drittel, ein Tor gelang den Berlinern dabei aber noch nicht. Gegen den FCC war an diesem Abend aber nichts zu holen. Unter ständigem Druck der Jenaer Offensivreihe, kam TeBe kaum aus dem Verteidigen heraus und kassierte nach etwas mehr als einer halben Stunde den ersten Gegentreffer. Nach einem langen Ball bediente Verkamp den mitgelaufenen Dedidis, der keine Mühe hatte den Ball im leeren Tor unterzubringen - Tebe-Keeper Albers war zuvor aus seinem Kasten geeilt, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (31.). Die Berliner waren mit dem knappen 0:1 gut bedient. Ließ die Jenaer Chancenverwertung in Durchgang eins noch zu wünschen übrig, machte der FCC den Sack nach der Pause frühzeitig zu. Acht Minuten nach Wiederanpfiff führte ein einfacher langer Ball zum 2:0. Krauß kratzte das Leder von der Grundlinie und fand Dedidis, der aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürte. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut. Muiomo kam nach einem Freistoß am langen Pfosten zum Abschluss, Albers Abwehrversuche blieben ohne Erfolg (55.).

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Lok lässt erneut Punkte liegen

Lok Leipzig traf im dritten Freitagsspiel auf Viktoria Berlin und hätte mit einem Dreier vorerst mit Primus Cottbus gleichziehen können. Dem Druck schien Lok an diesem Abend aber nicht gewachsen gewesen zu sein und ließ nach einer vor allem im ersten Durchgang sehr blutleeren Vorstellung Federn im Titelrennen. Von Beginn an hatte die auf fünf Positionen veränderte Startelf der Leipziger ihre Probleme. Nach vorne versprühte Lok nur selten ernsthafte Torgefahr. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas Fahrt auf. Weil Lok Leipzig in den vergangenen Wochen immer wieder seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt hatte, wirkte es beinahe so, als würde sich die Mannschaft von Civa Almedin ein Gegentor wünschen, um endlich selbst tätig werden zu können. Als Küc die Berliner in Minute 51. dann tatsächlich mit einem satten Linkschuss ins linke untere Eck in Führung brachte, begann plötzlich auch das Leipziger Offensivspiel immer bessere Züge anzunehmen. Es folgte eine rasante Schlussphase, in der zunächst Leipzigs Zimmer, dessen Schuss sich mit freundlicher Unterstützung des starken Windes im Bruno-Plache-Stadion ins rechte obere Eck senkte, das 1:1 erzielte (82.). Das letzte Wort des Abends gebührte dann aber nochmals den Gästen. Von rechts segelte der Ball in den Leipziger Strafraum, wo Harres zum Abschluss kam. Im Getümmel wurde die Kugel abgefälscht und trudelte letztlich über die Linie (87.). Ärgerlich für Lok, das sich in der Schlussphase sehr bemüht gezeigt hatte. In der Nachspielzeit sah dann zu allem Übel auch noch Voufack die Ampelkarte und fehlte somit im nächsten Ligaspiel gegen TeBe.