Primus Boston verstärkt sich mit Orlov und Hathaway

Die Boston Bruins sorgten am Donnerstag für einen Paukenschlag auf dem Transfermarkt und verpflichteten gleich zwei Stammkräfte der Washington Capitals.

Wechselt nach über einem Jahrzehnt in Washington nach Boston: Dmitry Orlov. IMAGO/USA TODAY Network

Für den mobilen Abwehrspieler Dmitry Orlov und den physisch starken Zwei-Wege-Stürmer Garnet Hathaway (beide 31) tauschte der beste NHL-Klub der laufenden Saison gleich drei hohe Draftrechte (1. Runde 2023, 2. Runde 2025, 3. Runde 2024) sowie Außenstürmer Craig Smith (33) in die US-Hauptstadt.

Die Capitals übernehmen bis zu Orlovs Vertragsende Ende Juni die Hälfte seines Gehalts von 5,1 Millionen US-Dollar. Weil sich die Minnesota Wild - wie schon im Blockbuster-Deal zwischen Toronto und St. Louis um Ryan O'Reilly - ebenfalls in den Transfer mit einklinkten und weitere 50 Prozent von Orlovs Gehalt übernehmen, geht dieser für die Bruins lediglich mit 1,275 Millionen Dollar in die Bücher unter dem Salary Cap.

Umbruch in Washington

Minnesota erhält für seine Mittlerdienste einen Draftpick der 5. Runde 2023, die Rechte an dem in Russland spielenden Center Andrej Svetlakov (26) gehen dagegen zusätzlich von der Wild an Boston.

Die Capitals, die 2018 noch mit Orlov den Stanley Cup gewonnen hatten, schalten damit nach dem jüngsten Sturz aus den Play-off-Rängen in den Verkäufer-Modus um und stehen vor einem kleinen Umbruch. Ein kompletter Neuaufbau dürfte aber in Washington aufgrund von Superstar Alex Ovechkin (37), der zuletzt nach dem Tod seines Vaters für acht Tage in Russland weilte, und noch bis 2026 unter Vertrag steht, vorerst nicht auf der Agenda stehen.