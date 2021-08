Primus Berlin düpiert den FCK - Würzburg punktet in Mannheim

Der 1. FC Magdeburg hat sich am 3. Drittliga-Spieltag bei Aufsteiger Havelse mit etwas Mühe durchgesetzt. Im Münchner Derby gab es keinen Sieger, während Osnabrück Wehen Wiesbaden mit der letzten Szene unterlag. Spitzenreiter bleibt Viktoria Berlin nach klarem Erfolg über Lautern.

Dritter Sieg im dritten Spiel! Aufsteiger und Drittliga-Neuling Viktoria Berlin bleibt auf dem Gaspedal und schickte den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag mit einer 0:4-Klatsche zurück in die Pfalz. Jopek durfte schon nach drei Minuten im Fallen gegen die vielbeinige FCK-Abwehr einschießen, kurz vor der Pause erhöhte Cigerci nach einem weiteren Lapsus bei den Gästen auf 2:0. Lucas Falcao und Yilmaz sorgten dafür, dass die Roten Teufel mit langen Gesichtern vom Platz schlichen, zumal sie Götze auch noch verletzt verloren.

Im zweiten Spiel des Tages trennten sich Waldhof Mannheim und die Würzburger Kickers 1:1. Vier Tage nach dem Pokalcoup gegen Eintracht Frankfurt (2:0) musste der SV Waldhof in der Schlussphase mit Neuzugang Marco Höger lange anrennen, um durch Saghiri (87.) noch den schnellen Rückstand (Breunig, 10.) zu egalisieren.

Löwen punkten mit Alu-Glück - Wiesbadens Lucky Punch

Sascha Mölders umjubelt: 1860 München holte in Unterzahl einen Punkt gegen Türkgücü. imago images/Fotostand

Am Samstag richtete sich der Blick in der 3. Liga vor allem nach München, wo das Lokalduell zwischen 1860 München und Türkgücü München im Stadion an der Grünwalder Straße stattfand. Früh lief das Spiel eigentlich gegen die Löwen, die zweimal durch Türkgücü-Alutreffer erschreckt wurden und nach Gelb-Rot für Deichmann ab der 38. Minute in Unterzahl agieren mussten. Als Sararer die Gäste dann auch noch in Führung brachte (60.) und noch zweimal das Alu für 1860 retten musste, schien eigentlich alles klar. War es aber nicht, weil in der 80. Minute Mölders einen Dressel-Schuss ins Tor ablenkte und damit für eine 1:1-Punkteteilung sorgte.

Noch viel später wurde die Partie zwischen Osnabrück und Wehen Wiesbaden entschieden. In einer lange ausgeglichenen Partie erhöhte der VfL vor über 6000 Zuschauern in der zweiten Hälfte immer mehr den Druck, um dann tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer zu kassieren: Carstens erzielte das erste Saisontor für die Hessen zum 1:0-Erfolg (90.+3).

Schon zur Pause alles klar: Saarbrücken bezwingt Duisburg

Der 1. FC Saarbrücken hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den MSV Duisburg führten die Saarländer schon zur Pause durch Tore von Günther-Schmidt (28.) und Gouras (35.) 2:0. Auch im zweiten Durchgang waren die Hausherren das bessere Team und hatten mehrmals die Chance, ihren Sieg höher ausfallen zu lassen, die beste Möglichkeit ließ Gouras liegen, der an der Latte scheiterte. Am Ende stand auch so ein hochverdienter 2:0-Sieg für den Vorjahresaufsteiger, der sich damit gleich in der Spitzengruppe einsortiert.

Lange musste der 1. FC Magdeburg am Sieg über den TSV Havelse arbeiten - trotz Connor Krempickis Führungstor. Getty Images

Magdeburg jubelt spät - Verl mischt oben mit

Der 1. FC Magdeburg hatte sich in dieser Saison bislang stark präsentiert. Im Gastspiel beim TSV Havelse in Hannover taten sich die Elbestädter allerdings zunächst schwer. Nach Lakenmachers Gelb-Roter Karte (29.) ging der fortan in Überzahl spielende FCM zwar durch Krempicki in Führung (37.). Nach dem Seitenwechsel schlugen die Niedersachsen allerdings durch Jaeschke zurück (48.). Magdeburg erarbeitete sich im Anschluss viele Chancen, zog das Spiel aber erst in der Schlussphase durch zwei Elfmetertreffer von Atik (85.) und Brünker (90.+3) auf seine Seite und steht damit mindestens für eine Nacht punktgleich mit Dortmund II auf Rang zwei.

Direkt dahinter reiht sich der SC Verl durch ein 3:1 gegen Viktoria Köln ein. Die Ostwestfalen gerieten dabei zunächst durch Amyn in Rückstand (22.), konnten das Spiel aber noch vor der Pause durch Rabihic (29.) und Akono (34.) drehen. Für Sicherheit sorgte Akono mit seinem zweiten Treffer schon in der 52. Minute.

Zwickau muss weiter warten

Der FSV Zwickau muss indes auch nach dem 3. Spieltag weiter auf seinen ersten Sieg warten. Zwar brachte Schikora die engagiert aufspielenden Hausherren gegen den SV Meppen zunächst in Führung (17.). Doch die Gäste aus dem Emsland, die sich schon vor der Pause durch Faßbender angenähert hatten, schlugen im zweiten Durchgang durch Joker Hemlein zurück (60.). Beim insgesamt verdienten 1:1 blieb es bis zum Schluss.

Halle und Braunschweig im Verletzungspech

Zum Abschluss des 3. Spieltags treffen am Montagabend (19 Uhr) Halle und Braunschweig aufeinander. Beide Teams hatten zuletzt mit personellen Rückschlägen zu kämpfen: Eintracht-Neuzugang Sebastian Müller zog sich eine Bänderverletzung im Knie zu, die ihn mehrere Wochen zum Zuschauen zwingt. Braunschweig muss womöglich mehrere Wochen auf Justin Eilers verzichten, der sich im Training die Patellasehne im linken Knie überstreckt hat. Punktemäßig steht der HFC mit vier Zählern besser da als die noch sieglosen Löwen (ein Punkt). Immerhin zeigten die Braunschweiger im Pokal gegen den HSV eine ansprechende Leistung (1:2) und sorgten damit für einen Stimmungsaufheller im Umfeld. Das spielerische Hoch gilt es nun mit in die Liga zu nehmen.

Sieben Tore beim BVB-Triumph

Die Zweitvertretung des SC Freiburg und des BVB zündeten am Freitagabend ein fußballerisches Feuerwerk. Zunächst einmal erzielte Schade das erste Freiburger Drittliga-Tor und riss die 5300 Zuschauer im Dreisamstadion von ihren Plätzen. Doch die Antwort der Dortmunder folgte prompt: Pasalic (14.) glich aus, Bornemann drehte das Spiel (17.) und Tachie (22.) erhöhte sogar noch. Genug Tore für eine Halbzeit? Nein! Schade schnürte den Doppelpack und brachte Freiburg wieder ran (34.). Temporeich ging es auch nach der Pause weiter; die Intensität und die hohen Temperaturen zogen zahlreiche Wechsel nach sich, die den Spielfluss etwas herausnahmen. Die Vorentscheidung war aber ohnehin in der 59. Minute gefallen, als Taz zum 4:2 für den BVB traf. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte schließlich Makreckis (90.+5). Zumindest über Nacht residiert die Dortmunder Reserve somit auf dem ersten Platz.