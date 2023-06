Prime League: 'Snow Lion' nach Pride-Month-Tweet für einen Monat gesperrt

Riot Games hat LoL-Spieler Robin 'Snow Lion' Knobloch wegen eines LGBTQ+-feindlichen Tweets für einen Monat gesperrt. Da die Strafe rückwirkend ausgesprochen wurde, ist sie bald schon abgesessen - für viele Fans handelt der Entwickler zu milde.

'Snow Lion' ist wegen seines Tweets vom 2. Juni rückwirkend ab dem darauffolgenden Tag für einen Monat gesperrt worden. Der Toplaner darf somit ab dem 3. Juli wieder an Riot-Turnieren wie der Prime League teilnehmen. Knobloch hatte den Pride Month, der traditionell die LGBTQ+-Community feiert, kritisiert. Als bereits gegen ihn ermittelt wurde.

"Ich bin froh, dass wir als Gesellschaft eine der sieben Todsünden auf den Kopf stellen können, um sie als Tugend zu feiern", schrieb 'Snow Lion' Anfang Juni. Kurz zuvor hatte er sich noch für einige Verfehlungen der Vergangenheit öffentlich entschuldigt. Nachdem sich AceGaming in diesem Zuge von ihm getrennt hatte, war Knobloch im Division-2-Roster von Direct Rising eSports erschienen.

Doch auch sein neues Team zog nach dem Pride-Month-Tweet schnell die Reißleine und distanzierte sich von ihm und seinen Äußerungen - bis zur Trennung. Zunächst war 'Snow Lion' hauptsächlich frauenfeindlich aufgefallen. 2021 hatte er etwa eine Liste von "Red Flags" für Frauen gepostet. Darunter fielen Aspekte wie "gefärbte Haare" oder "abwesender Vater".

'Snow Lion' spottet über eigene Sperre

Nach den abgeschlossenen Ermittlungen kamen Prime League und Riot Games nun zu dem Ergebnis, dass Knobloch gegen Punkt 17.2.4 des ERL-Regelwerks verstoßen habe. Dort heißt es unter anderem: "Teammanager und Mitglieder dürfen die Würde und Integrität einer Gruppe von Menschen nicht aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung verletzten."

Da die Sperre von einem Monat rückwirkend gilt, war sie zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung bereits zu fast zwei Dritteln abgelaufen. Die Kritik unter der Veröffentlichung der Prime League blieb nicht aus. Viele Fans empfanden das Strafmaß als "enttäuschend" und "zu milde". 'Snow Lion' selbst kommentierte den Tweet mit einem gähnenden Emoji.

"Was soll das für eine Konsequenz sein?"

"Das ist so schwach. Ich verstehe nicht, was Turnierveranstalter davon abhält, solche Leute für immer auszuschließen. Was soll das für eine Konsequenz sein?", echauffierte sich Chiara Haller, Vorsitzende des 1. Berliner eSport-Club: "Warum gibt es da noch eine zweite und dritte und vierte Chance bei menschenfeindlichen Aussagen?"

Die Prime League selbst hatte nach den eröffneten Nachforschungen und der vorläufigen Suspendierung gegenüber kicker eSport mitgeteilt: "Wir sind entschlossen, ein inklusives und diskriminierungsfreies Umfeld für alle Teilnehmer unserer Liga zu schaffen. Verletzende Äußerungen oder Handlungen, die gegen diese Grundsätze verstoßen, werden nicht toleriert."