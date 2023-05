Prime League: Regeländerungen für Tiebreaker und Seitenwahl

Für den anstehenden Summer Split wird das Regelwerk der Prime League angepasst. Betroffen sind hiervon die Lower Divisions der deutschsprachigen LoL-Liga.

Riot Games bastelt weiter an den Regularien für sein offizielles Ligensystem in der DACH-Region. Der Summer Split startet am 1. Juni in die Gruppenphase, in Division 1 wird der Nachfolger von Spring-Meister Unicorns of Love gesucht. In den sogenannten Lower Divisions werden derweil einige Regeländerungen eingeführt, die hauptsächlich die Tiebreaker-Matches und die Seitenwahl betreffen.

Erstere werden künftig am Ende einer regulären Saison ausgetragen. Voraussetzung dafür ist, dass die Duelle für den weiteren Verlauf der Spielzeit überhaupt noch relevant sind - es also um Play-off-Teilnahmen, Auf- oder Abstiege geht. Ein Remis zwischen zwei Teams wird im Best-of-Three ausgespielt, ansonsten finden die Tiebreaker-Matches im Best-of-One-Format statt.

Hierarchie entscheidet über Play-off-Seitenwahl

Die Seitenwahl wird in der Kalibrierungs- und der Gruppenphase unverändert bleiben. Die erste Wahl wird weiterhin dasjenige Team haben, das auf der Matchseite links genannt wird. Anschließend wechselt dieses Privileg sowohl an Gruppenspieltagen als auch in Best-of-Three-Tiebreakern mit jedem Spiel. Neue Regeln nach Hierarchie kommen allerdings für die Play-offs hinzu.

Dort erhält ein Team, das zuvor ein Upper-Bracket-Match bestritten hat, automatisch die erste Seitenwahl. Selbiges gilt für Teams, die vor den Play-offs in einer höheren Division gespielt hatten. Stammen beide Mannschaften aus derselben Division, obliegt die erste Seitenwahl derjenigen Truppe mit der höheren Platzierung in der Gruppenphase.

Im Anschluss wechselt diese wieder wie gewohnt. Sollte keine der genannten Ausgangspositionen bestehen, greift die altbekannte Regelung entsprechend der Anordnung auf der Matchseite.

Zehn-Minuten-Regel bei technischen Problemen

Über Tiebreaker und Seitenwahl hinaus wird eine neue Regel zu "weiträumigen technischen Problemen" implementiert. Die Teams müssen in Zukunft sofort die Administration in Kenntnis setzen. Sollte innerhalb von zehn Minuten keine Antwort erfolgen, dürfen die Spieler das Match selbstständig unterbrechen. Die Administration entscheidet über eine Neuansetzung.

Abschließend widmet sich Riot Games dem Regelbruch. Schon der Versuch kann im Summer Split zu einer Bestrafung führen - der tatsächlich festgestellte Verstoß natürlich ohnehin. Ausgesprochen werden kann diese gegen einen Spieler, aber auch gegen das gesamte Team.