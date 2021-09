Prietl über Selbstvertrauen, Mut - und Fehler

Mit seiner Analyse traf Arminias Kapitän den Punkt. Vieles lief beim 1:3 in Mönchengladbach besser als zuvor in der Saison, am Ende aber stand die unglückliche Bielefelder Niederlage. Dennoch war das Geschehene für Manuel Prietl auch erklärbar.

Kurios ist es schon, wenn es zunächst mit drei durchschnittlichen Leistungen in der Liga zu drei Unentschieden reicht und dann, nach der besten Saisonleistung, die erste Niederlage zu Buche steht. Trotz eines beherzten Auftritts über fast die komplette Spielzeit stand Arminia am Sonntagabend in Mönchengladbach im vierten Spiel erstmals mit leeren Händen da. Für Manuel Prietl war klar, warum.

"Es waren zwei Situationen in der zweiten Halbzeit, in der wir unachtsam waren", haderte der Kapitän mit den Schlüsselmomenten der Partie, als die Borussia innerhalb von nur drei Minuten das Spiel auf ihre Seite zog. Zweimal hatte Einwechselspieler Patrick Herrmann über die linke Bielefelder Abwehrseite vorbereitet. Prietl: "Da darf man nicht raus, da müssen wir ein Foul ziehen, da wissen wir, dass er ein richtig gutes Tempo hat. Das sind die Unterschied-Aktionen, die so ein Top-Gegner dann hat."

Dass Arminia in diesen wichtigen Momenten, von denen es auch schon in der ersten Halbzeit einige wenige von Gladbacher Seite gegeben hatte, besser postiert sein müsse, wisse man, so der 30-Jährige. Und dennoch: "Grundsätzlich war es kein schlechter Auftritt, wir waren sehr mutig und hatten auch die eine oder andere Umschaltaktion, die wir nicht clever ausspielen." Robin Hack habe sogar noch einmal das 2:3 auf dem Fuß gehabt, dann wären die Ostwestfalen gegen einen an diesem Abend verwundbaren Gastgeber noch einmal da gewesen.

Trotz der fehlenden Punkte zieht Prietl ein positives Fazit, da sein Team nach dem dürftigen spielerischen Auftritt im ersten Auswärtsspiel der Saison in Fürth (1:1) diesmal vor allem im Aufbauspiel und mit ordentlichem Tempo in Richtung Tor überzeugen konnte. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, können viele gute Dinge daraus ziehen, müssen aber auch die Fehler ansprechen. Denn natürlich will man etwas mitnehmen, wenn man auswärts spielt."

"Das ist halt Bundesliga"

Eine bislang ungewohnte Vielzahl an Chancen hatten die aggressiv und engagiert auftretenden Bielefelder am Niederrhein verzeichnen können. Bis auf Masaya Okugawas im Zustandekommen etwas glückliches Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 aber blieb die Ausbeute Mangelware. "Da müssen wir kaltschnäuziger werden. Es war definitiv mehr drin", kritisiert Prietl. Schon vor den zwei besagten Gegentoren in der zweiten Halbzeit hätte sein Team einen Vorsprung herausspielen können. "In der Bundesliga ist es immer so, dass ein Top-Team jeden Fehler ausnutzt. Das müssen wir abstellen. Das ist halt Bundesliga."

Nach dem ersten Frust stellte sich bei dem Österreicher allerdings sogleich wieder Zuversicht ein. "Wir haben uns nach dem Spiel gegen Fürth vorgenommen, mutiger zu werden und gesagt, dass wir Fußball spielen müssen, auch gegen die Top-Teams." Step by step habe man mutiger werden wollen. "Zum Fußballspielen gehört Selbstvertrauen. Wir müssen uns im Training immer dazu zwingen, es zu probieren, auch einen Fehler zu riskieren. Dann wird es uns weiterbringen."