Price würde im Viertelfinale auf Clemens warten - Clayton schmeißt "Rocky" raus

Sollte die deutsche Darts-Hoffnung Gabriel Clemens das Viertelfinale erreichen, würde er auf den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price treffen. Zuvor zitterte sich Luke Humphries zum Sieg, für Josh Rock ist die Reise zu Ende.

Wie es sich für die Nummer eins gehört, hat Price als erster Spieler bei der PDC-Darts-WM das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Gegen den Portugiesen José de Souza fuhr der walisische Weltmeister von 2021 einen ungefährdeten 4:1-Sieg ein. Damit hat Price im bisherigen Turnierverlauf erst zwei Sätze abgegeben.

Dabei musste Price gegen de Souza, der eine Runde zuvor in einem dramatischen Spiel einen 0:3-Rückstand gegen den Engländer Ryan Searle noch in einen 4:3-Sieg ummünzen konnte, nicht einmal sein bestes Darts zeigen. Ein Punkteschnitt von unter 95 (94,83) und eine Checkout-Quote von 31,7 Prozent sind für Price keine Topwerte. Im zweiten Satz wackelte er kurz, drehte einen Leg-Rückstand von 0:2 aber noch um. Doch Price hatte den Faden etwas verloren und verfehlte für seine Verhältnisse häufig die Doppelfelder. De Souza konnte verkürzen, doch anschließend fing sich Price wieder. Mit seinem zweiten Matchdart beendete der 37-Jährige letztendlich das Spiel.

Damit steht Price als erster Spieler im Viertelfinale der WM 2023 - und würde dort auf Gabriel Clemens treffen, sollte dieser sein Achtelfinal-Match am Freitagnachmittag gegen den Schotten Alan Soutar für sich entscheiden. Price beendete die Saison 2022 als Nummer eins der Darts-Welt, muss die WM allerdings gewinnen, um diesen Status zu verteidigen.

Humphries muss zittern - 140er Checkout

Weit weniger souverän war der Auftritt von Luke Humphries im ersten Spiel der Abendsession. Der Weltranglistenfünfte, der in Runde zwei den deutschen Starter Florian Hempel ausgeschaltet hatte, bezwang den Niederländer Vincent van der Voort im letzten Drittrundenmatch mit 4:3.

Der 27-jährige Humphries entschied die ersten beiden Sätze für sich, doch van der Voort kam immer stärker auf und glich zum 2:2 sowie zum 3:3 aus. Doch im entscheidenden Satz steigerte sich Humphries wieder, schaffte ein frühes Break und gab den Vorsprung nicht mehr her. Mit einem 140er Checkout holte er sich das dritte Leg.

Clayton erstmals im Viertelfinale - Rock wird die Doppelschwäche zum Verhängnis

Ein packendes und enges Match lieferten sich auch der Weltranglisten-Siebte Jonny Clayton und der Shooting-Star Josh Rock. Das bessere Ende hatte Clayton mit 4:3 für sich - der Waliser zieht damit bei seiner siebten WM-Teilnahme erstmals in das Viertelfinale ein.

Dabei hatte es lange Zeit danach ausgesehen, als wenn der Siegeszug von "Rocky" Rock weitergehen würde. Der erst 21-jährige Nordire zeigte zunächst keine Nerven gewann den ersten Satz nach nur wenigen Minuten glatt mit 3:0. Dann allerdings musste er zwei Sätze in Folge abgeben, die anschließenden beiden gingen dann aber an den Junioren-Weltmeister.

Dann aber ließen Rock die Doppelfelder im Stich. Seine Checkout-Quote sank beträchtlich - und lag am Ende bei "nur" noch 26,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum zeigte Clayton seine ganze Klasse. "The Ferrett" traf sowohl die Triple- als auch die Doppelfelder in schöner Regelmäßigkeit und sicherte sich den entscheidenden siebten Satz souverän mit 3:0.