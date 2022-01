Price scheitert trotz Neun-Darter - Smith und Wright im Halbfinale

Zwei überragende Viertelfinals hielten am Neujahrsabend die Darts-Fans in Atem: Ein Neun-Darter, der am Ende nicht das Aus der Nummer 1 der Welt verhindert kann und ein Newcomer, der Peter Wright mit dem Rücken zur Wand hat und am Ende doch scheitert.

Verkehrte Welt für den amtierenden Weltmeister: Der Waliser Gerwyn Price, vom englischen Publikum einmal mehr gnadenlos ausgebuht, hatte plötzlich den gesamten Londoner Alexandra Palace in einen Freudentaumel versetzt. Mit neun Würfen brachte Price im vierten Satz eines herausragenden Viertelfinals die 501 Punkte auf null und sackte das Preisgeld für das bereits dritte Neun-Dart-Finish dieser WM ein.

Doch von Anfang an: Michael Smith, Nummer 9 der Welt und Finalist von 2019 spielte von Beginn weg furchtlos gegen den Favoriten und Vorjahressieger Price. "The Iceman" und der "Bullyboy" entfalteten einen offenen Schlagabtausch und egalisierten sich auf hohem Niveau. 5:4 bei High-Finishes, 47:44 bei Aufnahmen mit über 100 Punkten für Price, der Engländer führte wiederum deutlich bei den 180ern (16:6).

Neun-Darter und Match-Dart: Price scheitert dennoch

Highlight der Partie war selbstverständlich Prices Neun-Darter, doch Smith ließ sich davon nicht beirren und sicherte sich den vierten Satz zum Ausgleich (2:2). Den Druck erhöhte der ehemalige Rugby-Profi aus Wales im fünften Durchgang, mit dem er wieder die Führung übernahm. So stand der 31 Jahre alte Smith gehörig unter Druck, doch konnte mit seinen schnellen Aufnahmen exzellent scoren und die Angriffe parieren.

Price lässt liegen, Smith im dritten Versuch

Glück spielte auf diesem Weltklasse-Niveau natürlich auch eine gewichtige Rolle. Price verfehlte den Match-Dart knapp und ließ Smith so in der Partie. Der "Bullyboy" behielt weiter die Nerven, ging fokussiert zu Werke und erzwang den neunten und alles entscheidenden Satz.

Neun-Dart-Finish und am Ende doch verloren: Gerwyn Price. Getty Images

In diesem drehten sich die Kräfteverhältnisse an diesem Abend endgültig. Smith begann mit einem Break und hielt im Anschluss seinen Anwurf. Der "Iceman" konnte zwar noch verkürzen, musste aber direkt mit ansehen, wie der Engländer seinen dritten Match-Dart in die Doppel-12 schraubte. Die Freude über den Neun-Darter wird die Enttäuschung des Viertelfinal-Aus nicht aufwiegen können.

Michael Smith hingegen sprach von "einer der besten Nächte meiner Karriere. Ich habe einfach den Fokus behalten, das ist die Belohnung für die letzten Jahre". Der Engländer trifft im Sonntag auf James Wade und will dort das zweite Finalticket seiner Karriere buchen.

Rydz präsentiert sich der Weltbühne

Darts-Fans, die nur die Weltmeisterschaften im Dezember und Januar verfolgen, war Callan Rydz bis zu dieser Auflage weitestgehend unbekannt, bei dem jungen Engländer handelt es sich aber um ein sehr großes Talent. Nachdem er zuvor zweimal in der zweiten Runde gescheitert war, mauserte sich der 23-Jährige dieses Mal zum Shootingstar der WM. In seinem Viertelfinale gegen den klar favorisierten Peter Wright wären ihm beinahe auch die ganz große Überraschung geglückt - am Ende war es aber eben nur beinahe.

Rydz erwischte gegen Wright einen perfekten Start: Das 152er-Finish im ersten Leg, es blieb das höchste Check-out der gesamten Partie, brachte Rydz in Führung, die der junge Engländer anschließend lange behielt, auch weil ihm immer wieder High Finishs glückten - es waren fünf an der Zahl. Außerdem hatte Wright anfangs große Probleme mit den Doppelfeldern, so war die schnelle 2:0-Satzführung für den Underdog folgerichtig.

Doch Wright spielte seine ganze Erfahrung aus, hielt trotz einiger Wackler dagegen und blieb dran. Die erste Führung im Spiel sicherte sich Wright im siebten Satz, nachdem Rydz im sechsten Satz Set-Darts zur Vorentscheidung liegen gelassen hatte. Im ersten Leg ein Break für den Schotten, doch "Riot" Rydz machte seinem Spitznamen alle Ehre und bog die Partie mit drei Legs in Folge wieder in seine Richtung. Die Nummer 36 der Welt schnupperte gegen die Nummer 3 an der Sensation und am Halbfinale.

Nervenstarker Wright hat das letzte Wort

Über die Dauer des Duells streuten sich beim stark aufspielenden Youngster allerdings einige Ungenauigkeiten ein, auch zeigte er in entscheidenden Momenten Nerven. Ganz anders der exzentrische "Snakebite", der in den entscheidenden Momenten da war und sich im Stile eines Weltmeisters und bereits mit dem Rücken zur Wand stehend die letzten beiden Sätze eines so dramatisch wie hochklassigen Matches sicherte.

Peter Wright bejubelt seinen Halbfinaleinzug. imago images/Pro Sports Images

"Es war großartig, Teil dieses Spiels zu sein. Nicht viele Spieler hätten Callan heute besiegt, so wie er heute gespielt hat. Ich denke, am Ende lag es an meiner Erfahrung", so der Schotte nach der Partie, die er mit seinem ersten Matchdart beendete. Wright bekommt es im Halbfinale am Sonntagabend nun mit seinem Landsmann Gary Anderson zu tun.

Das Finale steigt dann am Montag (21 Uhr).