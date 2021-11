Price nach Sieg beim Grand Slam of Darts Topfavorit für die WM

In gut drei Wochen beginnt in London die Weltmeisterschaft der Darts-Profis. Und der Mann, den es im Alexandra Palace zu schlagen gilt, ließ beim Grand Slam of Darts seine Muskeln spielen: Gerwyn Price siegte in überlegener Manier.

Es war das Traumfinale am Sonntagabend beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton: Der aktuelle Weltmeister Gerwyn Price, zugleich Führender in der PDC-Order-of-Merit, wurde von Ex-Weltmeister und dem aktuellen Weltranglisten-Zweiten Peter Wright herausgefordert. Doch es wurde ein einseitiges Endspiel, das Price souverän mit 16:8 für sich entschied - und damit seine derzeitige Ausnahmestellung im Darts unterstrich.

Lediglich bei seinen finalen Würfen wackelte Price ein wenig, der Waliser, der bereits 15:6 führte, ließ insgesamt fünf Championship-Darts ungenutzt, mit seinem sechsten machte er dann seinen dritten Triumph nach 2018 und 2019 klar und konnte 125.000 britische Pfund auf seinem Konto verbuchen.

Schindler zeigt, wie Price zu schlagen ist

"The Iceman" ist damit auch der Topfavorit für die zwischen dem 15. Dezember 2021 und 3. Januar 2022 stattfindenden WM in London. Im Alexandra Palace wird er als Titelverteidiger und Weltranglistenerster an den Start gehen. Neben seinen Siegen bei der WM im Januar 2021 und nun beim Grand Slam of Darts konnte er auch zwei Events der Players Championships gewinnen, bei den UK Open, beim Masters und beim World Cup of Darts schaffte er es jeweils ins Halbfinale. Lediglich bei der Premier League Darts fehlte er wegen einer Corona-Infektion.

Beim Grand Slam of Darts präsentierte er sich mit einem Average von über 103 Punkten pro Aufnahme sowie einer Quote auf die Doppelfelder von über 47 Prozent in Topform. Dass Price aber keineswegs unschlagbar ist, bewies in Wolverhampton ein Deutscher: Der 25-Jährige Martin Schindler überraschte den Dominator im letzten Gruppenspiel mit einem 5:4-Sieg.