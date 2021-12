Price macht kurzen Prozess: "The Iceman" steht im Viertelfinale

Im ersten Achtelfinale der Darts-WM hatte Dirk van Duijvenbode gegen den amtierenden Weltmeister Gerwyn Price nicht den Hauch einer Chance. Wesentlich enger wurde das Match zwischen Jonny Clayton und Michael Smith.

"Jetzt ist dieses Turnier weniger wert", hatte Price vor seinem Match erklärt. Er bezog sich dabei auf den coronabedingten Ausfall von Weltklasse-Spieler Michael van Gerwen.

Ungeachtet der Corona-Turbulenzen machte der amtierende Weltmeister am Mittwochabend deutlich, dass der Sieg auch beim diesjährigen Turnier wohl nur über ihn führen wird. Gegen van Duijvenbode benötigte Price den ersten Satz, um in das Match zu kommen. Dann legte er los.

Zu Beginn zeigte der Waliser noch Schwierigkeiten im Finish. Sein Kontrahent konnte diese Schwäche nutzen und entschied das erste Set mit 3:2 für sich. Van Duijvenbodes Leg zum Satzgewinn sollte das letzte sein, in dem er als Sieger hervorging, denn fortan dominierte Price und ließ dem Niederländer kaum mehr eine Chance.

Price checkt 164 - van Duijvenbode resigniert am Ende

Zwei Breaks im zweiten Satz (3:0) brachten Price zunächst den Ausgleich. Anschließend zeigte er enorme Stärke - sowohl im Scoring als auch auf die Doppel. Entsprechend flott gingen Set Nummer drei und vier jeweils mit 3:0 an den Waliser.

Im fünften, letztlich entscheidenden Satz gelang Price zunächst sein höchstes Checkout (164). Van Duijvenbode wirkte bereits hier ziemlich resigniert - ihm wollte nichts mehr gelingen. Price hingegen, der im Schnitt 96,66 Punkte pro Aufnahme warf, beendete mit einer 136 das dritte Leg und damit das Match.

Smith besiegt Clayton im siebten Satz

Hochklassig wurde es im anschließenden Achtelfinale zwischen Michael Smith und Jonny Clayton. Letzterer hatte die ersten beiden Sätze dominiert und führte bereits mit 2:0, ehe Smith in das Match fand und ausglich.

Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Beiden Spielern gelangen teils hohe Checkouts in Folge, nach denen sie selbst teilweise schmunzeln mussten. Clayton rettete sich noch in das siebte Set, das dann Smith knapp in der Verlängerung über die Two-clear-Legs-Regel für sich entschied (6:4).

Auch die Zahlen waren beeindruckend: 25-mal gelang den beiden die 180 (Clayton: 14, Smith: 11), 65 weitere Aufnahmen ergaben mindestens 140 Punkte. Smith hatte zudem eine starke Checkout-Quote von 45 Prozent.