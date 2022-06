Price gewinnt Masterson-Trophäe

Carey Price, Torhüter der Montreal Canadiens, hat die Masterson-Trophäe gewonnen. Der jährlich vergebene Preis ehrt den NHL-Spieler, der besondere Ausdauer, Hingabe und Fairness im und für das Eishockey zeigt.

Carey Price hat die Bill-Masterson-Memorial-Trophäe gewonnen. Die jährlich vergebene Auszeichnung wird an einen NHL-Spieler verliehen, der in den Augen der Journalisten der Professional Hockey Writers' Association Ausdauer, Hingabe und Fairness im und für das Eishockey darstellt.

Der 34-jährige Goalie der Montreal Canadiens trat nach der Teilnahme am Stanley-Cup-Finale in der vergangenen Saison eigenständig in das NHL/NHLPA Player Assistance Program ein, um sich einer Behandlung wegen Substanzmissbrauch zu unterziehen. Zudem unterzog er sich einer Knie-OP, um eine in den Play-offs erlittene Verletzung auszukurieren. Sein Comeback gab er erst im April.

Die Bill-Masterson-Memorial-Trophäe ist nach William Masterson benannt, der 1968 an den Folgen einer in einem NHL-Spiel erlittenen Verletzung starb. Üblicherweise wird die Auszeichnung an Spieler verliehen, die eine schwere Krankheit überstanden haben oder einen anderweitigen Leidensweg durchstehen mussten.