Pribs fataler Einsatz: Fürth II verliert drei Punkte am Grünen Tisch

Die U 23 der SpVgg Greuther Fürth bekommt die drei Punkte aus dem 3:0-Sieg am 12. Spieltag gegen den SV Schalding-Heining abgezogen, weil Edgar Prib trotz einer Sperre zum Einsatz gekommen war, die der Routinier aus seiner vorherigen Station in der Türkei mitgebracht hatte.

Als Edgar Prib am 16. Mai im Spiel der türkischen TFF 1. Liga (zweithöchste Spielklasse) zwischen seinem damaligen Klub Manisa FK und Tuzlaspor Istanbul in der 50. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte sah, konnte man beim SV Schalding-Heining nicht im entferntesten ahnen, dass das Monate später der Ausgangspunkt für drei zusätzliche Regionalliga-Punkte sein würde.

Konkret: Prib wurde wegen dieser Roten Karte natürlich gesperrt, verließ den Verein in der kurz darauffolgenden Sommerpause, um Mitte September zu seinem Jugendverein SpVgg Greuther Fürth zurückzukehren. In der dortigen U 23 war und ist ihm eine Führungsrolle zugedacht. Doch was das Heimspiel am 30. September gegen SV Schalding-Heining betraf, hätte der 33-Jährige diese Rolle nicht auf dem Spielfeld ausüben dürfen, da er aufgrund des Platzverweises in der türkischen zweiten Liga noch immer gesperrt war.

Wusste nur keiner beim Kleeblatt, und so kündigten die Mittelfranken am Sonntag auch sofort an, dass sie gegen die vom Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) verfügte Änderung der Spielwertung von 3:0 auf 0:2 keinen Einspruch einlegen werden. Auf ihrer Internetseite schreibt das Kleeblatt: "Das Sportgericht Bayern hat in seinem Urteil darauf hingewiesen, dass die Spielvereinigung nur bedingt verantwortlich zu machen ist, da sie von der Sperre nachvollziehbar nichts wusste, und orientierte sich am Mindeststrafmaß, das für solche Fälle vorgesehen ist."

Sperre bis Jahresende

Auf ihren Leitwolf muss die Fürther U 23 im Jahresausklang ebenfalls verzichten. Fürth verrät diesbezüglich: "Edgar Prib, dem kein Vorwurf zu machen ist, ist nach dem Urteil des Sportgerichts für Spiele des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), also in der Regionalliga Bayern, bis einschließlich 24. Dezember 2023 gesperrt."

Einen Vorwurf will sich der neuerdings um drei Punkte reichere SV Schalding-Heining auch nicht machen. Beim SVS betont man, dass man mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun habe. Es sei eine Angelegenheit zwischen dem BFV und Fürth II, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Schalding habe nicht geklagt, man sei selbst über den Sachverhalt informiert worden und praktisch nur Gegenstand des Verfahrens.