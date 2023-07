Prevljak noch nicht fit: Hertha sucht den Knipser

Er bekam die Rückennummer 9 und soll bei Hertha BSC zum Torgarant werden. Aber eine Soforthilfe ist Neuzugang Smail Prevljak (28) nicht.

Bei Herthas Generalprobe vor sechs Tagen in Lüttich (1:1) fehlte er - und auch beim Zweitligastart am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf dürfte Smail Prevljak eher kein Faktor werden. Der ablösefrei verpflichtete bosnische Angreifer, der nach dreieinhalb Jahren beim belgischen Erstligisten KAS Eupen vor neun Tagen einen Zweijahresvertrag beim Bundesliga-Absteiger unterschrieb, hat weiterhin körperlichen Rückstand. Gut denkbar deshalb, dass Trainer Pal Dardai die neue Sturm-Hoffnung gar nicht mitnimmt nach Düsseldorf.

Prevljak war im Juni noch mit der bosnischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation unterwegs (ohne Einsatz beim 0:3 in Portugal, 18-Minuten-Joker-Einsatz beim 0:2 gegen Luxemburg), jetzt braucht er noch Zeit - und Hertha einen Knipser.

Klar ist: Vorjahres-Topscorer Dodi Lukebakio soll an alter Wirkungsstätte - bei der Fortuna gelang ihm als Leihspieler 2018/19 der Durchbruch - nicht spielen. Der Belgier, mit dem Hertha den Haupttransfererlös in diesem Sommer erzielen will, soll keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt werden.

Damit dürfte es im Sturm auf Florian Niederlechner hinauslaufen, der seit seiner Ankunft in Berlin im Januar fast wöchentlich Fleißkärtchen sammelt, aber nicht sonderlich viele Scorerpunkte. Vier seiner fünf Saisontore gelangen ihm im zurückliegenden Spieljahr noch für den FC Augsburg, für Hertha traf er in der Bundesliga einmal (gegen den VfB Stuttgart). Auch in den Testspielen dieser Vorbereitung verbuchte der emsige, aber derzeit nicht sehr durchschlagskräftige Niederlechner nur ein Tor - beim 6:0 gegen den Oberligisten RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf.

Ex-Trainer Zeidler und Rose loben Prevljak

Auch Wilfried Kanga, der ohnehin noch gehen soll, und Derry Scherhant drängten sich in der Vorbereitung eher nicht auf. Hertha sucht den Knipser - und hofft auch deshalb weiter auf einen Transfer des früheren Zweitliga-Torschützenkönigs Serdar Dursun (31, Fenerbahce).

Prevljak braucht derweil noch etwas Zeit. Sein Ex-Trainer Peter Zeidler (früher Liefering, jetzt St. Gallen) nennt Prevljak "einen echten Neuner, sehr zielstrebig und schussstark". Auch Leipzig-Coach Marco Rose, der Prevljak einst in Salzburg trainierte, lobt ihn im Gespräch mit dem kicker: "Smail hat ein feines Näschen fürs Toreschießen. Er hat eine gute Technik, ordentliches Tempo, ist ein Schlitzohr. Der Junge weiß, wo das Tor steht." Aber jetzt muss er erstmal fit werden.