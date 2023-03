Prevc im Großschanzen-Training schwer gestürzt

Ein heftiger Sturz von Peter Prevc überschattet die Trainingsdurchgänge im Vorfeld der Großschanzen-Entscheidungen bei der Nordischen Ski-WM in Planica.

Lokalmatador Peter Prevc ist im Training für die WM-Entscheidung der Skispringer von der Großschanze heftig gestürzt. Der Slowene verlor in Planica kurz nach dem Absprung das Gleichgewicht, landete schon nach 70 Metern und rutschte den Hang hinab. Der ehemalige Vierschanzentournee-Gewinner wurde auf einer Trage aus dem Stadion gebracht, war aber bei Bewusstsein und konnte den Fans zuwinken.

Prevc wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für den 30-Jährigen verläuft die Heim-WM bislang alles andere als nach Plan. Bei der Eröffnungsfeier hatte er noch die slowenische Fahne getragen, anschließend aber weder im Einzel von der Normalschanze noch im Mixed einen Platz im Team der Gastgeber ergattert.

Das Einzelspringen der Männer von der Großschanze findet am Freitag (17.30 Uhr) statt. Am Samstag (16.30 Uhr) treten die Skispringer noch im Team an.

