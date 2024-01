Prevc gewinnt in Fernost - Schmid wird Letzte im Finale

Abermals können die deutschen Skispringerinnen keinen Spitzenplatz verbuchen. Beim Weltcup in Yamagata setzt sich die Slowenin Nika Prevc durch.

Nächster Saisonsieg: Die Slowenin Nika Prevc triumphiert in Yamagata. IMAGO/AFLOSPORT

Die deutschen Skispringerinnen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid haben beim Weltcup im japanischen Yamagata nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Selina Freitag belegte am Freitag als beste Athletin aus dem Team von Trainer Thomas Juffinger den zwölften Platz.

Den Sieg sicherte sich mit Sprüngen auf 98,5 und 96 Meter die Slowenin Nika Prevc, die damit ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausbaute. Zweite wurde Lokalmatadorin Yuki Ito vor Alexandria Loutitt aus Kanada.

Schmids schlechtestes Resultat seit acht Jahren

Schmid, vormals Althaus, die am Sonntag in Sapporo noch Rang zwei belegt hatte, sprang nur 83 und 73,5 Meter weit. Damit landete sie auf dem 30. Platz. Es war ihr schlechtes Weltcup-Resultat seit acht Jahren - damals belegte sie als Teenager Rang 33 in Oberstdorf.

Juliane Seyfarth (Ruhla/28.) und Luisa Görlich (Lauscha/29.) landeten direkt vor Schmid. Anna Rupprecht (Degenfeld/32.) und Agnes Reisch (Isny/35.) schieden schon im ersten Durchgang aus.

Frauen, Einzel (Normalschanze):

1. Nika Prevc (Slowenien) 235,2 Punkte (98,5+96,0 m), 2. Yuki Ito (Japan) 223,1 (90,0+101,5), 3. Alexandria Loutitt (Kanada) 216,7 (94,0+98,5), 4. Nika Kriznar (Slowenien) 216,2 (89,0+97,0), 5. Thea Minyan Björseth (Norwegen) 215,4 (94,5+94,0), 6. Jacqueline Seifriedsberger (Österreich) 212,3 (91,5+96,5), 7. Abigail Strate (Kanada) 210,0 (94,0+92,0), 8. Josephine Pagnier (Frankreich) 207,1 (83,5+95,0), 9. Eva Pinkelnig (Österreich) 205,0 (91,0+97,5), 10. Jenny Rautionaho (Finnland) 204,6 (88,0+96,5), ... 12. Selina Freitag (Aue) 204,1 (87,0+89,5), ... 28. Juliane Seyfarth (Ruhla) 165,5 (84,5+83,5), 29. Luisa Görlich (Lauscha) 159,7 (82,0+76,0), 30. Katharina Schmid (Oberstdorf) 152,2 (83,0+73,5), ... 32. Anna Rupprecht (Degenfeld) 82,8 (79,5), ... 35. Agnes Reisch (Isny) 76,0 (78,0)

Gesamtweltcup, Stand nach 11 von 27 Wettbewerben:

1. Nika Prevc (Slowenien) 673 Punkte, 2. Yuki Ito (Japan) 584, 3. Josephine Pagnier (Frankreich) 524, 4. Eva Pinkelnig (Österreich) 471, 5. Alexandria Loutitt (Kanada) 453, 6. Eirin Maria Kvandal (Norwegen) 403, 7. Nika Kriznar (Slowenien) 364, 8. Abigail Strate (Kanada) 341, 9. Jacqueline Seifriedsberger (Österreich) 337, 10. Jenny Rautionaho (Finnland) 336, ... 14. Katharina Schmid (Oberstdorf) 245, ... 19. Selina Freitag (Aue) 157, 20. Anna Rupprecht (Degenfeld) 141, ... 22. Luisa Görlich (Lauscha) 110, ... 30. Juliane Seyfarth (Ruhla) 51, ... 33. Agnes Reisch (Isny) 34, ... 35. Pauline Heßler (Lauscha) 21, ... 46. Alvine Holz (Bad Freienwalde) 4