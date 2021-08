Preußers breiter Kader: "Viele Spieler sind eng beieinander"

Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Fortuna-Coach Christian Preußer erwartet einen offensiven Gegner.

Für die Düsseldorfer sind Auswärtsfahrten bereits zur Gewohnheit geworden: Nach dem 2:0-Auftaktsieg beim SV Sandhausen und dem Pokalsieg beim VfL Oldenburg ist die Partie am Samstag in Nürnberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits das dritte Pflichtspiel auf fremdem Terrain. Nur die Last-Minute-Niederlage gegen Bremen fand im eigenen Stadion statt. Immerhin lief es bisher ganz gut in der Fremde, doch Preußer versicherte auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir freuen uns auf unsere Heimspiele mit unseren Fans."

Nun geht es aber zunächst einmal zum Club aus Nürnberg. Die Franken starteten mit zwei Remis in die Saison. Preußer sieht viel Arbeit auf seine Defensive zukommen: "Nürnberg ist ein offensiv ausgerichteter Gegner, der mutig nach vorne spielt und insbesondere im Spielaufbau über individuelle Qualität verfügt. Sie haben viele Individualisten und gleichzeitig einen Plan."

Preußers Erkenntnisse: Ein breiter Kader und Nachholbedarf in der Chancenverwertung

Sein Plan für den kommenden Samstag steht derweil schon weitgehend: "Zwei, drei Positionen sind noch offen. Da werden wir die finale Entscheidung morgen treffen", so Preußer zur personellen Aufstellung. Daran knüpft eine wichtige Erkenntnis an, die der Cheftrainer aus dem Saisonstart zieht: "Wir sind breit aufgestellt, haben viele Optionen. Viele Spieler sind eng beieinander", sagte Preußer, der gegen Nürnberg voraussichtlich wieder auf Emmanuel Iyoha zurückgreifen kann. Lex-Tyger Lobinger (Nasenbeinbruch) und Marcel Sobottka (Adduktorenprobleme) werden hingegen fehlen.

Die zweite Erkenntnis von Preußer aus den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft: "Wir hätten effektiver sein können. Das braucht man in der Liga." Zu lange wollte sich der 37-Jährige mit den vergangenen Spielen aber nicht aufhalten: "Ab Mitte der Woche haben wir uns mit Nürnberg beschäftigt."