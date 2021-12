Preußer: "Was gibt es Schöneres …?"

Fortuna Düsseldorf überraschte zuletzt mit einem 3:1 bei Darmstadt 98. Beim Heimspiel gegen Spitzenreiter St. Pauli liegt den Rheinländern erneut ein schwerer Brocken im Weg. Der schwerste, meint Coach Christian Preußer.

"Das ist einfach die beste Mannschaft in der Liga", sagte der 37-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Zwar wolle er St. Pauli "nicht in den Himmel heben", geriet aber ob des umfangreichen Könnens des Tabellenführers geradezu ins Schwärmen. Natürlich habe der Gegner eine starke und robuste Offensive, lasse sich aber nicht nur auf Guido Burgstaller (bester Torjäger mit 14 Treffern) reduzieren. Die Hamburger würden auch gut verteidigen, wüssten Umschaltsituationen zu nutzen und auch sehr flexibel zu agieren. Aber: Sein Team habe große Lust, sich dieser Herausforderung zu stellen: "Was gibt es Schöneres, als sich gegen die beste Mannschaft beweisen zu können?"

Wolf weiterhin im Tor

Von der Trainingswoche wusste Preußer zu berichten, dass sich die Stimmungslage nach dem Sieg in Darmstadt naturgemäß aufgehellt habe. Euphorie sei dabei nicht eingekehrt, vielmehr habe er seine Mannschaft "fokussiert" erlebt.

Personell verkündete der Trainer eine bereits getroffene Entscheidung: Raphael Wolf wird weiterhin das Tor hüten, dem erst vor kurzem aus der Quarantäne entlassenen Florian Kastenmeier fehlen noch ein paar Trainingseinheiten. Ob er die eigentliche Nummer eins als Ersatzmann nominieren wird, stünde auch noch nicht fest.

Taktikfrage noch ungeklärt

Die Fortuna startet also mit Wolf im Tor - und davor? Dreier- oder Viererkette, das ist hier die Frage. Die Antwort darauf wollte - und konnte - Preußer noch nicht geben. Am Böllenfalltor hatte F95 mit einer Dreierabwehrreihe mit Adam Bodzek als Mittelmann aufgewartet, der Kapitän aber wird wegen seiner Rippenbrüche fehlen.

Letztlich wollte der Fortuna-Coach die Systemfrage nicht zu hoch hängen. Auch wenn man in Darmstadt im 3-5-2 ballsicherer aufgetreten sei, habe dies auch mit "Laufbewegung" zu tun. Kurzum: Welche Taktik es werden wird, darüber grübelt Preußer noch. Was der Trainer aber jetzt schon weiß: "Wir wollen die Leistung von Darmstadt bestätigen."