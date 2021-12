Preußer lobt das Zutrauen: "Haben guten Fußball gespielt"

Es war ein echter Coup, der 3:1-Auswärtssieg von Fortuna Düsseldorf beim formstarken Darmstadt 98. Selbst Lilien-Coach Torsten Lieberknecht erkannte an, dass der Gegner das bessere Team gewesen war.

Das Gefühl eines Sieges hatten die Düsseldorfer zuletzt beim 3:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC am 11. Spieltag erlebt. Danach waren die Rheinländer der Abstiegszone mit der mageren Ausbeute von nur einem Zähler aus vier Partien immer näher gekommen. Preußer hatte seine Zuversicht dennoch nicht verloren und gerade in Darmstadt (zuletzt 19 Punkte aus sieben Spielen) eine Chance gesehen, "uns zu beweisen".

Preußer: "Haben super dagegengehalten"

Gesagt, getan. Die Fortuna legte am Freitagabend am Böllenfalltor einen starken Auftritt hin. Die Basis zum Erfolg im ersten Abschnitt: "Wir haben guten Fußball gespielt, uns viel zugetraut und zwei tolle Tore geschossen", freute sich Preußer, der seine Schützlinge nach der Pause in die Defensive gedrängt sah. Gerade die Kombination aus gutem Fußball und dass wir "super dagegengehalten haben", machte den 37-Jährigen sehr zufrieden.

Mann der ersten Durchgangs war Rouwen Hennings. Dass der Routinier, der in den letzten sechs Partien an Ladehemmung litt, das Toreschießen nicht verlernt hat, zeigte er nicht zuletzt beim überlegt erzielten Führungstreffer, seinem siebten Saisontor (16.). Auch am 2:0 war der 34-jährige Stürmer maßgeblich beteiligt, der Darmstädter Klaus Gjasula fälschte seinen Scharfschuss ins eigene Netz ab (41.). "Es waren heute zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte waren wir dominant, vor allem fußballerisch" resümierte Hennings, "in der zweiten hatten wir vor allem in der Defensive zu tun". Ein Sonderlob ging an Torhüter Raphael Wolf, der erneut für Florian Kastenmeier (Corona-Infektion) zwischen den Pfosten stand und den Stammkeeper stark vertreten hatte: "'Rapha' hat zwei, drei Bälle richtig stark gehalten."

Fortuna war heute das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat: sehr effektiv. Torsten Lieberknecht

Darmstadts Trainer Lieberknecht zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte den Düsseldorfern zum Sieg. "Fortuna war heute das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat: sehr effektiv. Allerdings war Düsseldorf auch besser, das muss man anerkennen", meinte er auf der nachfolgenden Pressekonferenz.

Jetzt wartet das nächste Spitzenteam

Für die Rheinländer ergibt sich mit dem Dreier, der zunächst den Sprung auf Platz elf zur Folge hat, die Chance, die Hinrunde versöhnlich abzuschließen. Einfacher wird die nächste Aufgabe keineswegs, am nächsten Samstag (20.30 Uhr) gastiert Ligaprimus St. Pauli. Aber dass die Fortuna Spitzenteams kann, hat sie beim 3:1 am Freitagabend ja gezeigt.