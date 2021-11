Preußer fordert mehr Biss - Wo feiert Pledl sein Comeback?

Fortuna Düsseldorf will beruhigt in die Winterpause gehen, deshalb fordert Trainer Christian Preußer vor allem in den Heimspielen bis Weihnachten eine "gute Ausbeute". In Dresden will er von seiner Elf mehr Biss sehen.

Mit einer Niederlage in Rostock und einem Remis gegen Hannover gingen die Düsseldorfer in die letzte Spielunterbrechung vor der üblichen Winterpause. Fünfzehn Punkte werden noch vergeben vor Weihnachten - und die Fortunen treten dabei dreimal zuhause an. "Wir wollen stabiler werden, eine gute Punktausbeute haben und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen", sagte Trainer Christian Preußer vor der Auswärtspartie am Sonntag in Dresden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Das Spiel bei den Sachsen dürfte ähnliche Anforderungen an die Rheinländer stellen wie schon zuvor das letzte Spiel in der Fremde. Da verloren Preußers Schützlinge 1:2 bei Aufsteiger Hansa Rostock - auch weil die Kogge den Düsseldorfern den Schneid abkaufte und nur einen einzigen ernsthaften Torabschluss gestattete. "Man kann Parallelen zum Rostock-Spiel ziehen", sagte Preußer, denn der Coach erwartet ein Dynamo, das "zweikampfstark, intensiv, aggressiv und vorwärts orientiert" auftreten wird.

Wir waren bislang in den Spielen erfolgreich, in denen wir eine gute Zweikampfquote hatten. Christian Preußer

Offensichtlich fordert Preußer für das Duell mit Dresden in Sachen physischer Präsenz eine eindeutige Steigerung gegenüber dem Rostock-Spiel, denn "wir waren bislang in den Spielen erfolgreich, in denen wir eine gute Zweikampfquote hatten". So wie zum Beispiel auch gegen Hannover unmittelbar vor der Länderspielpause, als die Fortunen lange verdient führten, aber in der Nachspielzeit um den Lohn gebracht wurden.

Oberdorfs "gute Energie" - Preußer bremst Erwartungen

Ein Lichtblick gegen 96 war Tim Oberdorf. Der 25-jährige Abwehrspieler, der beim 3:1 gegen den KSC sein Startelf-Debüt feierte und überzeugte, wurde gegen 96 schon in der 15. Minute eingewechselt, als sich Andre Hoffmann schwer verletzte (Trauma der Halswirbelsäule). Wie lange er ausfällt, ist unklar, folglich fällt nun Oberdorf die Rolle des ersten Ersatzmannes zu. "Er macht es gut und bringt gute Energie rein. Das ist sehr erfreulich. Wir dürfen aber auch nicht zu viel von ihm erwarten, auch bei ihm gibt es Sachen, die er noch besser machen kann", urteilt Preußer über den Defensivspieler, der in dieser Spielzeit seine ersten Schritte im Profifußball machte.

Appelkamp fehlt nur einmal

Definitiv ausfallen wird für das Dresden-Spiel Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Recht lange pausieren muss der 21-jährige Stammspieler aber nicht, denn laut Preußer ist es nur ein "kleiner Muskelfaserriss. Es wird keine lange Ausfallzeit, an diesem Wochenende steht er aber nicht zur Verfügung."

Pledls Comeback nach 258 Tagen - aber wo?

Derweil könnte ein erfreuliches Comeback steigen. Thomas Pledl könnte seine ersten Minuten in der laufenden Spielzeit bekommen. Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang März im Heimspiel gegen Nürnberg eine komplexe Knieverletzung (Kreuzband, Meniskus) zugezogen und könnte folglich nach 258 Tagen sein Comeback feiern. "Für 'Toni' haben wir verschiedene Szenarien im Kopf. Vielleicht ist eine Einwechslung für eine Viertelstunde sinnvoll, vielleicht aber auch 90 Minuten in der zweiten Mannschaft. Das entscheiden wir morgen final", sagte Preußer.

Sollte zweiteres der Fall sein, spielt Pledl am Sonntagabend in der Regionalliga West das kleine Rheinderby beim 1. FC Köln II.