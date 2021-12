Preußer entscheidet sich erneut für Wolf im Tor

Mit Raphael Wolf im Tor geht Fortuna Düsseldorf in das letzte Spiel des Jahres. Wie es nach dem Jahreswechsel auf der Position zwischen den Pfosten weitergehen wird, ließ Coach Christian Preußer offen.

Bis vor Kurzem waren die Rollen im Düsseldorfer Tor klar verteilt: Florian Kastenmaier war die Nummer eins, Raphael Wolf musste sich hintanstellen. Lediglich, als Kastenmaier am 8. Spieltag die Rote Karte sah, kam Wolf zum Zuge. Und in den letzten drei Ligapartien, nachdem sich Kastenmaier mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Preußer: "Wie es nach der Winterpause auf der Position weitergeht, werden wir dann sehen"

Auch am Freitagabend zum Rückrundenauftakt der Rheinländer gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Wolf wieder das Tor hüten - obwohl Kastenmaier nach seiner Isolation wieder eine komplette Trainingswoche absolviert hat. "Wir haben das Gefühl, dass es mit Raphael Wolf im Tor zuletzt sehr stabil war. Er wird gegen Sandhausen im Tor stehen", sagte Preußer am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Partie. Und kündigte auch für die mittelbare Zukunft ein offenes Rennen an: "Wie es nach der Winterpause auf der Position weitergeht, werden wir dann sehen."

Auch in Sachen Systemfrage wollte sich Preußer nicht festlegen. "Wir können uns offenhalten, ob wir mit Dreier- oder Viererkette auflaufen", sagte er. Gegen Darmstadt (3:1) und St. Paul (1:1) hatte sich Preußer zuletzt für eine Dreierkette entschieden. Allerdings erwartet Preußer gegen den Vorletzten ein anderes Spiel als gegen die Topmannschaften. "Wir werden mehr Ballbesitz bekommen und damit müssen wir dann gut umgehen."

Findet Zimmermann in einer Dreierkette seinen Platz?

Von der Systemfrage könnte auch abhängen, ob Matthias Zimmermann von Beginn an zum Zuge kommen wird. Denn sollte Preußer gegen den SVS wieder auf die zuletzt praktizierte Variante zurückgreifen, würde die rechte Position wohl erneut durch Khaled Narey besetzt sein. Für Zimmermann, der nach seiner coronabedingten Isolation eine komplette Trainingswoche hinter sich hat und auf einen Einsatz brennt, wäre dann nur schwerlich ein Platz zu finden.