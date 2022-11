Preußer: "Das war ein komplett gebrauchter Tag"

Nach der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln fand BVB-II-Trainer Christian Preußer klare Worte. Wie unzufrieden der Coach mit dem Spiel seines Teams war, hatte sich schon vor der Pause gezeigt.

Es waren knapp 40 Minuten gespielt, als Preußer am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Mittel griff: Dortmunds Trainer vollzog kurz vor der Pause einen Doppelwechsel, nahm Falko Michel und Guillermo Bueno vom Feld und beorderte dafür Prince Aning und Göktan Gürpüz ins Spiel. Als "unüblich" bezeichnete der 38-Jährige seine Maßnahme, aber auch als "relativ sinnbildlich für unsere Leistung".

Der Weckruf an die Mannschaft zahlte sich nicht in Toren aus, vielmehr entschied Viktoria Köln die Partie in den Schlussminuten: Simon Stehle erzielte das 1:0, dann unterlief Niklas Dams kurz vor dem Abpfiff ein Eigentor zum 0:2-Endstand. "Das war ein komplett gebrauchter Tag, so kann man's sagen", hielt Preußer bei "MagentaSport" fest. Da passte es auch ins Bild, dass Justin Njinmah beim Stand von 0:0 einen Elfmeter verschossen hatte.

Preußer: "Dann dürften wir das Spiel trotzdem nicht herschenken"

Preußer gestand seiner Mannschaft zwar einen schwachen Tag zu, "aber dann dürfen wir das Spiel trotzdem nicht herschenken". Für den BVB II war es bereits die zweite Niederlage in Serie - allerdings unterschied sich die Partie gegen Köln gründlich von der 1:3-Niederlage in Elversberg am Samstag, die auch deutlich höher hätte ausfallen können. Denn anders als beim Spitzenreiter waren die Borussen den Domstädtern keineswegs komplett unterlegen.

Am Ende, so Preußer, "verlieren wir 0:2 und es war komplett unsere Schuld, weil wir kein gutes Spiel gemacht haben".