Preußen vor Festverpflichtung von Schenk

Noch sind die drei Planstellen im Tor bei den Preußen offiziell leer. Doch zumindest eine Position könnte der Zweitliga-Neuling in dieser Woche abhaken. Denn im Ringen um den Verbleib von Keeper Johannes Schenk, der in der vergangenen Saison bereits von Bayern München ausgeliehen war, haben sich alle drei Seiten geeinigt. "Es sind noch ein paar Formalien zu klären, aber er soll verpflichtet werden", so der neue Sportchef Ole Kittner. Die genauen Konditionen sind noch offen, schließlich ist der 21-Jährige eigentlich noch bis 2025 an den FCB gebunden.