Preußen verlängern mit Deters

Während Preußen Münster in der 3. Liga noch um den Aufstieg kämpft, basteln die Verantwortlichen schon am Kader für die kommende Saison: Thorben Deters hat seinen Vertrag verlängert und wird in seine vierte Saison bei den Preußen gehen. "Die Entwicklung und das Potential hier im Verein, das spürt und sieht jeder. Daran will ich weiter mitarbeiten", sagte der 28-Jährige.