Preußen müssen vorübergehend auf Langlitz verzichten

Mittwochabend besiegten die Münsteraner SV Werl Aspe deutlich in der ersten Runde des Verbandspokal. Dabei verletzte sich jedoch Verteidiger Alexander Langlitz und fällt die nächste Zeit aus.

Nach dem 12:0-Sieg am Mittwoch in der Erstrundenpartie des Westfalenpokals gegen A-Ligist SV Werl-Aspe konnten sich die Preußen zwar das Ticket in die nächste Runde sichern, mussten allerdings eine Verletzung in Kauf nehmen. Knappe 15 Minuten nach seiner Einwechslung prallte Alexander Langlitz mit seinem Gegenspieler zusammen.

Der Abwehrspieler unterzog sich einer Ultraschall- sowie MRT-Untersuchung. Dabei wurde eine Muskelfaserverletzung im hinteren Oberschenkel diagnostiziert. Voraussichtlich wird Langlitz drei bis vier Wochen fehlen.

Am zweiten Spieltag der Regionalliga West wird der SC Preußen Münster somit ohne den 30-Jährigen auflaufen. Am Samstag gastiert der Klub bei Borussia Mönchengladbach II, Anstoß ist um 16 Uhr.