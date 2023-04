Preußen Münster: Warum das Remis in Rödinghausen den DFB-Pokal löst

Preußen Münster, davon ist zum aktuellen Zeitpunkt auszugehen, ist der Regionalliga-Titel in der laufenden Saison nicht mehr zu nehmen. Daran ändert auch das 2:2 am Mittwoch beim SV Rödinghausen nichts, das Ende einer beeindruckenden Siegesserie. Dennoch bringt das Resultat auch etwas Gutes mit sich.

Nach elf Siegen in Folge gab der SC Preußen Münster im Nachholspiel beim SV Rödinghausen erstmals wieder Punkte ab - 2:2 endete die intensive Partie leistungsgerecht. Und dennoch dämpft das Resultat die Stimmung im Preußen-Lager nicht. Simon Scherder, der sein 250. Pflichtspiel für Münster machte, sprach zwar von einem "ärgerlichen" Ergebnis, sein Kollege Marc Lorenz lobte sein Team aber erneut dafür, Moral gezeigt und ein "echt gutes Spiel" gemacht zu haben. Es bleibt aber auch dabei, dass Münster auch im fünften Liga- und Pokalspiel im Häcker Wiehenstadion zu Rödinghausen nicht gewinnen kann.

Neun Zähler beträgt aktuell der Vorsprung an der Tabellenspitze auf die zweite Mannschaft der Borussia aus Mönchengladbach, zudem hat Preußen Münster dem einzig verbliebenen Konkurrenten noch ein Nachholspiel voraus. Neun Zähler sind es aufgrund des Torverhältnisses außerdem, die Münster in den verbleibenden sieben Partien maximal noch holen muss, um die Meisterschaft in der Regionalliga West einzufahren - und damit auch das 2023/24-Ticket für die dritte Liga zu buchen. Es gibt auch unter der Konkurrenz keine ernsthaften Zweifel mehr, dass das Team von Cheftrainer Sascha Hildmann dieses Ziel auch erreichen wird.

Ticket für den DFB-Pokal

Ein weiterer Teilnahmeschein wurde durch das Remis am Mittwochabend erspielt. Nun steht nämlich fest, dass die Münsteraner die Liga als bester westfälischer Teilnehmer abschließen werden . Rödinghausen, als aktuell zweitbeste Regionalliga-Mannschaft aus der Gebiet des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), steht nicht mehr aufholbare 21 Punkte dahinter. Der Lohn: Die Teilnahme an der Hauptrunde des DFB-Pokals. Für die Teilnahme an der 1. Runde gab es in der Saison 22/23 immerhin 210.000 Euro.

Denn der FLVW, der wegen seiner Größe zwei Teams in die Hauptrunde schicken darf, hat in dieser Spielzeit den Modus ausgerufen, dass sich neben dem Westfalenpokal-Sieger auch der beste westfälische Regionalligist für den DFB-Pokal qualifiziert. In der nächsten Saison wird es übrigens neben dem Pokalsieger wieder der Meister der Oberliga Westfalen sein.

Das Achtelfinal-Aus im Westfalen-Pokal (4:5 im Elfmeterschießen gegen die SpVgg Erkenschwick) fällt somit nicht weiter ins Gewicht für Preußen. "Der Lohn einer bis hierhin hervorragenden Regionalligasaison", freuen sich die Münsteraner auf ihrer Homepage.