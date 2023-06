Preußen Münster verstärkt sich mit Mrowca

Mit Sebastian Mrowca holt sich Aufsteiger Preußen Münster reichlich Erfahrung in den Kader. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden.

Eine Weile war es relativ ruhig an der Hammer Straße. Das lag an der sechswöchigen Pause der Preußen nach der früh beendeten Regionalliga-Saison, aber auch daran, dass die angekündigten Neuen auf sich warten ließen. Doch zuletzt ging es Schlag auf Schlag: Erst unterschrieb Rückkehrer Joel Grodowski, der den Sturm verstärken soll. Und dann wurde noch Rico Preißinger präsentiert.

Der künftige Nebenmann des Sechsers war beim Vorbereitungsstart am Sonntag auch schon im Stadion: Sebastian Mrowca. Am Montag dann absolvierte der 29-Jährige den Medizincheck - erfolgreich. Mrowca unterschrieb anschließend einen Vertrag beim SC Preußen Münster. Zur Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

Reichlich Drittliga-Erfahrung

Mrowca kommt ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden, bei dem er nach dem Aufstieg in die 2. Liga keinen neuen Vertrag erhielt. Neun Jahre spielte Mrowca für den SVWW, war lange Kapitän und gehörte bis zuletzt zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison absolvierte er samt Relegation 31 Partien für die Hessen. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 170 Drittliga- sowie 26 Zweitliga-Spielen mit.

"Er bringt eine große Qualität mit nach Münster, das hat er als Leistungsträger bei einem Aufsteiger in die 2. Bundesliga immer wieder bewiesen. Dazu passt er als Typ perfekt in unsere Mannschaft und wird mit seiner Erfahrung vorangehen", sagte Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer über den fünften Neuzugang, der in der Defensive auf mehreren Positionen spielen kann: "Seine Variabilität wird uns auch helfen."

Erst mal noch eine Woche Urlaub

Mrowca darf sich nach der relegationsbedingten langen Saison über eine zusätzliche Woche Urlaub freuen, ehe er Anfang Juli zum Team stößt und ins Training einsteigt.

Gesucht werden jetzt noch ein Innenverteidiger, ein Mann für die rechte Bahn und ein Stürmer. Die wichtigsten Planstellen, gerade vor der Abwehr, sind nun aber besetzt.

