Preußen Münster verpflichtet "neue Komponente" Kirkeskov

Mikkel Kirkeskov ist in seiner Karriere schon viel herumgekommen. Jetzt lässt der Däne bei Preußen Münster eine weitere Station folgen.

Nach dem Aufstieg konnte Preußen Münster mit Mikkel Kirkeskov den zweiten Neuzugang präsentieren. Der 32-Jährige wechselt von Holstein Kiel. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

"Mikkel bringt enorme Qualität mit und wird unser Team auch als Typ bereichern. Er kann unserem Abwehrverbund durch seine Erfahrung und seine Spielweise zusätzliche Stabilität verleihen und bringt Dank seiner Vita und seiner Persönlichkeit eine ganz neue Komponente in unser Team“, wird Sport-Geschäftsführer Ole Kittner in einer Pressemitteilung zitiert.

Kirkeskov ist in seiner Karriere schon reichlich unterwegs gewesen. In Dänemark spielte er u.a. für Odense BK. Zudem sammelte er in Norwegen (Aalesunds FK) und Polen (Piast Gleiwitz) Erfahrungen, ehe er sich 2020 den Kielern anschloss. Zwischenzeitlich spielte er für ein halbes Jahr erneut in Polen - diesmal für Zaglebie Lubin - bis er wieder zurück nach Kiel ging. Allerdings spielte er vergangene Saison kaum noch eine Rolle und wurde nur sechsmal eingewechselt.

"Man muss bereit sein, um über die Einstellung erfolgreich zu sein"

Nun also der Neuanfang in der ihm bestens bekannten 2. Liga. "Ich hatte viele sehr gute Gespräche mit Ole Kittner und Sascha Hildmann, freue mich jetzt hier zu sein und darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen. Es ist beeindruckend, was hier in den letzten Jahren mit viel Mentalität aufgebaut wurde und ich freue mich, ein Teil davon zu sein“, kommentiert Kirkeskov und weiß ganz genau: "Die 2. Liga ist eine schwere Liga mit großen Vereinen. Jedes Spiel ist knapp und man muss bereit sein, um über die Einstellung erfolgreich zu sein. Die Mannschaft hat in der letzten Saison gezeigt, dass sie das kann."

Kirkeskov ist nach Luca Bolay (Abwehr, SV Waldhof Mannheim) der zweite Neuzugang im Team von Coch Hildmann.