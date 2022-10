Preußen Münster stolpert erneut: Grote vermisst die Effektivität

Zum dritten Mal in Folge blieb Preußen Münster am Wochenende ohne Liga-Erfolg, vor allem im letzten Drittel tat sich der Primus auch gegen Kaan-Marienborn erneut schwer.

Auch wenn nach wie vor Platz 1 zu Buche steht, häufen sich aktuell die Rückschläge für Preußen Münster. Innerhalb von 14 Tagen gab es nun drei, vier Enttäuschungen für den Aufstiegsfavoriten. Eine schwache Leistung in Aachen (2:4), der schwer zu erklärende Pokal-K.o. bei Sechstligist Erkenschwick, der Abbruch auf Schalke bei 0:1-Rückstand und nun der verschenkte Heimsieg gegen Kaan-Marienborn. Offensichtlich ist: Beim SCP klemmt es derzeit.

Dass ausgerechnet Münsters Ex-Kapitän Julian Schauerte der späte Ausgleich für die Siegener gelang, war noch das geringste Problem. "Es zieht sich durch die letzten Wochen, dass wir bis zum Sechzehner gut spielen und dann Probleme bekommen, Lösungen zu finden", klagte Routinier Dennis Grote. Gegen den Aufsteiger kontrollierten die Preußen am Samstag fast durchgehend das Geschehen. "Richtig zwingend war es aber nicht", wie Coach Sascha Hildmann einräumte. Dieses Muster war in der Tat zuletzt häufiger zu beobachten.

Im vergangenen Herbst gerieten die Münsteraner bereits in eine Krise, nun ist zumindest ein Tief zu beobachten. Aktuell wirkt es so, als sei der Stil nicht mehr sonderlich schwer auszurechnen. Viele Gegner formieren sich tief in der eigenen Hälfte, machen im Zentrum die Räume dicht und bringen Körperlichkeit in der Luft ein. "Wir haben das zuletzt auch im Training thematisiert. Aber alle bei uns haben ja schon nachgewiesen, dass sie in der Lage sind, sich auch vor dem Tor durchzusetzen", bekräftigte Grote.

Die Aufgaben bis zur Winterpause werden womöglich den Weg weisen. Schon am Sonntag geht es zu aufstrebenden Oberhausenern, danach kommt es zu Duellen mit dem 1. FC Düren, Düsseldorfs U 23, Fortuna Köln und dem Wuppertaler SV. "Wir müssen es annehmen, uns straffen und an uns arbeiten", sagte Hildmann.

Er weiß, dass das beschwingte Gefühl, das der Verein aus der vergangenen Saison in die neue transportiert hatte, derzeit auf der Kippe steht. Andererseits liefert der nüchterne Blick die Erkenntnis, dass die Preußen erst sieben Zähler liegen gelassen haben - und damit mindestens vier weniger als die Konkurrenten. "Wir müssen Wege finden, um wieder effektiver zu werden", gab Grote also als Lösung aus. Die individuelle Qualität müsste dafür zweifellos reichen.