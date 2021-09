Preußen Münster sichert sich die Dienste von Ziegele

Der SC Preußen Münster hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich Innenverteidiger Robin Ziegele geschnappt.

Der SC Preußen Münster hat sich defensiv noch einmal verstärkt und Robin Ziegele verpflichtet. Der 24-Jährige stand die beiden vergangenen Spielzeiten bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag, seit September war er vereinslos. Nun hat der Innenverteidiger beim Aufstiegskandidaten Preußen Münster in der Regionalliga West unterschrieben, wie der Verein am Donnerstag per Twitter mitteilte.

Ziegele durchlief verschiedenste Nachwuchsmannschaften des VfL Wolfsburg, bevor er 2019 zu den Löwen wechselte. Für diese stand er in der 3. Liga 20-mal (ein Tor) sowie in der 2. Bundesliga 15-mal (eine Torvorlage) auf dem Platz.