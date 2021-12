Preußen Münster: Schauerte und Dedovic in Quarantäne

Wie Preußen Münster am Montag mitteilte, befinden sich Kapitän Julian Schauerte und sein Kabinennachbar Marko Dedovic nach positiven Corona-Tests in Quarantäne.

Bereits am Sonntagabend hatten der Tabellendritte der Regionalliga West mitgeteilt, dass es einen positiven Schnelltest in der Mannschaft gegeben hätte. Am Montag bestätigte dann ein PCR-Test den Verdacht einer Infektion bei Kapitän Schauerte. Zusätzlich ergab eine weitere Testreihe mit Schnelltests am Montagmorgen einen weiteren Verdachtsfall bei Dedovic, der in der Kabine neben Schauerte sitzt.

100 Prozent Impfquote

Bei den Preußen seien "alle Spieler, Trainer und Betreuer ausnahmslos mindestens doppelt geimpft,", die beiden Akteure, die sich umgehend in Quarantäne begaben, seien aktuell symptomfrei. Auch alle weiteren Schnelltests blieben am Montag negativ.

Der Trainingsbetrieb und auch das kommende Landespokalspiel gegen die SpVgg Erkenschwick am Mittwochabend seien dementsprechend aktuell nicht gefährdet.