Preußen Münster: Nur ein Trend oder schon Krise?

Der Oktober nimmt für Preußen Münster immer schlimmere Züge an. Auch im Topspiel gegen Oberhausen konnte der Titelaspirant nicht gewinnen und wartet somit schon seit drei Spielen auf einen Dreier. Nach dem erneut glücklosen Auftritt am Wochenende gab Münster die Tabellenführung ab.

Das Tief des Top-Favoriten verschärft sich. Vielleicht ist es sogar schon wieder eine Herbstkrise wie im Vorjahr. Obwohl die Preußen noch das Nachholspiel auf Schalke in der Hinterhand haben, fühlt sich der Verlust der Tabellenspitze an diesem Wochenende wie ein weiterer schwerer Schlag an. Was vor einem Monat noch so souverän aussah, ist inzwischen ein angeschlagenes Gebilde. Zwar beklagten die Protagonisten nicht zu Unrecht die Leistung von Referee Johannes Liedtke, doch unter dem Strich stehen nun einige sieglose Partien in der Bilanz. "Wir müssen uns schütteln und Widerstände brechen", richtete Trainer Sascha Hildmann den Fokus aufs Wesentliche.

In Oberhausen hatten die Münsteraner natürlich kein Glück, weil der Referee mit dem Platzverweis gegen Alexander Hahn und mit einigen anderen Pfiffen danebenlag. Die Abwehr offenbarte aber teils auch erhebliche Tempo- und Zuordnungsdefizite, dazu ist ein Großteil der Angreifer außer Form. "Wir haben Probleme, im Strafraum den Mitspieler zu finden", räumte Hildmann ein. Die Standards sind derzeit meist harmlos, die Gegner wissen, wie der Titelanwärter zu knacken ist, mit Disziplin und Aggressivität. Nach einem hervorragenden Saisonstart türmen sich die Sorgen aktuell.

"Es ist schon so, dass wir in der Nähe des Strafraums oft nicht die richtige Entscheidung treffen", erkannte auch Innenverteidiger Simon Scherder und fügte logischerweise an: "Entsprechend haben wir nicht viele Chancen, daran müssen wir weiter arbeiten."

Natürlich haben wir auch einige Fehler gemacht. Münster-Coach Hildmann will den Negativtrend nicht nur an äußeren Umständen festmachen

Bisher verwies Coach Hildmann oft auf die äußeren Umstände (verzögerter Anpfiff, schlechtes Licht, Unwetterwarnungen), und auch in Oberhausen war es angesichts der Unterzahl und großer Hektik keine normale Niederlage. Doch nur Pech, nur Zufall sind die Ergebnisse natürlich keineswegs. "Die Struktur des Spiels hat sich zu zehnt deutlich verändert", so Hildmann über die dezimierte Spielphase. "Aber natürlich haben wir auch einige Fehler gemacht."

Diesmal hatten die Preußen taktisch eine Menge Variabilität im Angebot. Hildmann stellte zunächst auf ein 4-4-2 um, das bei Ballbesitz oft zum 3-5-2 wurde. Bisher war das 4-3-3 beim SCP in Stein gemeißelt. In Unterzahl mussten die Gäste dann noch mal umstellen. So viel Hin und Zurück gab es bisher in der ganzen Saison nicht, natürlich auch bedingt durch den Platzverweis gegen Hahn. Hinzu kam die Ampelkarte gegen Hildmann, den fortan Assistent Louis Cordes an der Linie vertrat. Der Pfälzer hatte sich wiederholt lauthals aufgeregt. "Ich muss mich draußen ja zum Hampelmann machen, sonst werde ich nicht wahrgenommen", fügte der Coach nach dem Spiel an.

Seine vordringlichste Aufgabe ist es nun aber, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bekommen. Noch immer hat Preußen Münster alles in der eigenen Hand. Der Trend ist allerdings äußerst bedenklich.