Preußen Münster: Mit Euphorie und ohne Zweifel

Nach wie vor marschiert Preußen Münster in Richtung 3. Liga. Auch die Ausfälle von Leistungsträgern sind kein Problem, wie sich gegen den FC Schalke 04 II herausstellte.

Die Rechnungen werden auf den Rängen mittlerweile immer offener gemacht. Wann könnte es so weit sein? Wann sind die Preußen uneinholbar vorne? Nach dem zehnten Sieg in Folge, was nebenbei einen neuen Vereinsrekord bedeutet, stellt sich für die Fans nicht die Frage, ob die Adler die Rückkehr in die 3. Liga packen, sondern an welchem Tag. Ist das arrogant, überheblich? Nein, Münster marschiert einfach so unaufhaltsam dem Titel entgegen, dass niemand mehr zweifelt am Aufstieg - und dem Abschied aus der Regionalliga.

Trainer Sascha Hildmann bleibt dennoch seiner Linie treu und versucht, das Fell des Bären nicht vorzeitig zu verteilen. Was die Konkurrenz, namentlich Borussia Mönchengladbach II, so macht - nämlich dreimal nacheinander ganz spät und torreich gewinnen -, sei ihm gleichwohl "wurscht". Die Preußen schauen auf sich, ihre Leistung, ihre Ergebnisse.

Wir hören nicht auf und wollen kein Spiel mehr verlieren in dieser Saison. Marc Lorenz, Kapitän von Preußen Münster

Kapitän Marc Lorenz leistete sich beim 3:0 am Samstag gegen Schalke II zwar den Fauxpas, einen Elfmeter samt Nachschuss zu verballern, ist aber verbal ein Vorreiter der Truppe, der das klare Wort nicht scheut. "Ich habe so Bock, das Ding jetzt durchzuschießen. Wir hören nicht auf und wollen kein Spiel mehr verlieren in dieser Saison." Neun Partien sind es noch. Ab nächstem Samstag stehen vier Spiele binnen 15 Tagen an, drei davon auswärts (in Bocholt, Kaan-Marienborn und Rödinghausen), am Karsamstag kommt dann Oberhausen an die Hammer Straße.

Der Flow des Spitzenreiters geht jedenfalls ungebremst weiter. Auch gegen die Königsblauen, die gerade vor der Pause mutig den Weg nach vorne suchten, ließen sich die Hausherren nicht aus dem Takt bringen. Den Ausfall von Keeper Max Schulze Niehues und Verteidiger Simon Scherder fing die Bank mühelos auf. Niko Koulis sprang in der Abwehr ein, Tom Müller, die Nummer 2, blieb in seinem zweiten Einsatz zum ersten Mal ohne Gegentor und sagte: "Es war ein offener Schlagabtausch. Für mich war es definitiv gut, dass ich am Anfang in ein paar Szenen eingreifen konnte."

Die Show überließ der 25-Jährige aber den Kollegen. Yassine Bouchama ("Wir geben weiter Gas") und Henok Teklab spielten den Knappen vereinzelt Knoten in die Beine und zauberten, dass das Publikum mit der Zunge schnalzte. Die Euphorie rund um den Traditionsklub lässt sich sowieso nicht mehr einfangen. 9.540 Zuschauer kamen diesmal, der zweitbeste Wert der Saison. Und vielleicht die vorerst letzte Partie im heimischen Preußenstadion, die nicht ausverkauft war.