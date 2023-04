Preußen Münster kann bereits am Samstag aufsteigen

Der SC Preußen Münster steht kurz vor dem Durchmarsch in die 3. Liga. Bereits am Samstag gegen den 1. FC Düren kann die Truppe von Sascha Hildmann den Aufstieg perfekt machen.

Seit Wochen diskutieren die Fans von Preußen Münster in erster Linie, wann und nicht ob ihre Mannschaft aufsteigen wird. Zu souverän waren die Auftritte in den vergangenen Monaten, zu abgebrüht und erfahren wirkt der Spitzenreiter. Nun haben die Adler tatsächlich ein konkretes Datum vor Augen. Nach dem 2:0 gegen Oberhausen und dem 1:1 von Verfolger Gladbach II in Köln kann der SCP bereits am Samstag mit einem Sieg in Düren (oder Wegberg-Beeck, Austragungsort noch offen) die Meisterschaft perfekt machen - sofern der Fohlen-Nachwuchs zeitgleich nicht in Straelen gewinnt. Aus eigener Kraft wäre ansonsten im Nachholspiel in Siegen gegen Kaan-Marienborn am Mittwoch danach der finale Schritt möglich.

Trainer Sascha Hildmann gefällt die Rolle, nicht laut über das große Ziel zu sprechen, sondern einfach immer die nächste Aufgabe ins Visier zu nehmen. "Das 2:2 in Rödinghausen hat uns nicht umgeworfen", sagte er zufrieden. Nachdem die elfteilige Siegesserie gerissen war, legte sein Team gegen Oberhausen schließlich sofort nach und holte "drei ganz wichtige Punkte", die Münster dem Aufstieg in die 3. Liga erneut näherbrachten.

Diese Momente und die Euphorie, die rund um den Verein herrschen - das ist einfach schön. Wenn knapp 11.000 Leute im Stadion sind, ist das auch der Grund, warum wir alle Fußball spielen. Simon Scherder

Kapitän Marc Lorenz wagte sich nach dem Erfolg zumindest ein Stückchen weiter aus dem Fenster. "So spielt ein Aufsteiger", sagte er am Samstag. Und der Antreiber auf der linken Seite, der sich seit Wochen auf Topniveau befindet und immer zu den besten Preußen-Spielern gehört, sagte weiter: "So souverän spielt ein Tabellenführer." Innenverteidiger Simon Scherder genießt in diesen Tagen einfach die Unterstützung von den Rängen: "Diese Momente und die Euphorie, die rund um den Verein herrschen - das ist einfach schön. Wenn knapp 11.000 Leute im Stadion sind, ist das auch der Grund, warum wir alle Fußball spielen."

Natürlich wäre für die Anhänger der Titelgewinn bei einer der weitesten Auswärtsfahrten nicht ideal. Doch der Spielplan nimmt nun mal keine Rücksicht auf solche Befindlichkeiten. Dass die Preußen schon so lange den Zeitpunkt diskutieren, ist nur ein weiterer Beleg dafür, wie deutlich das Bundesliga-Gründungsmitglied in dieser Saison der Konkurrenz überlegen ist. Das Wo und das Wann zu den großen Fragen zu stilisieren, ist nichts anderes als ein Luxusproblem. Eines indes, das sich die Preußen in dieser historischen Saison hart erarbeitet haben.