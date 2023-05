Preußen Münster: Großer Erfolg, große Baustellen

Während die Spieler feiern, sitzt Sportchef Peter Niemeyer am Kader für die 3. Liga. Münster steht vor Veränderungen.

Noch nie wurde eine Heimniederlage von Preußen Münster so gleichmütig und positiv hingenommen. 11.169 Zuschauer feierten den bereits feststehenden Meister und Drittliga-Aufsteiger trotz der 1:3-Heimpleite gegen Fortuna Köln. Nach 16 Partien ohne Niederlage waren die Adlerträger mal wieder fällig. "Ein tolles Spiel zweier sehr guter Mannschaften", befand SCP-Coach Sascha Hildmann. Und fügte an: "Vor der Pause hat uns Köln praktisch alle Bälle geklaut, danach haben wir so gespielt, wie man es sich wünscht. Allerdings hätten wir noch ein paar Stunden spielen können, ohne dass wir etwas daraus gemacht hätten."

Sei’s drum. Ein Großteil der Preußen-Mannschaft verabschiedete sich am Samstagmorgen nach Mallorca, Trainer Hildmann für drei "Veranda-Tage" ins heimische Kaiserslautern, allein Sportchef Peter Niemeyer blieb dafür keine Zeit - er baut weiterhin am Kader der kommenden Drittliga-Saison und hat zumindest diverse Baustellen bereits schließen können.

Sechs Abgänge, ein halbes Dutzend Neue?

Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Talent Deniz Bindemann (Düsseldorf II) und Henok Teklab (Union St. Gilloise/Belgien), gehen. Zudem beenden Alexander Langlitz und der seit August 2021 verletzte Dennis Daube ihre aktiven Karrieren. Torwarttrainer Carsten Nulle verlässt nach einer zweiten zweijährigen Episode ebenfalls den Klub. Dagegen verlängerte Routinier Dennis Grote um ein weiteres Jahr in Münster. Bei Torjäger Gerrit Wegkamp fehlt nur die Unterschrift unter einem neuen Kontrakt, auch bei Abwehrchef Thomas Kok ist die Verlängerung nur Formsache.

Niemeyer muss allerdings vermutlich auch in den aktuellen Kader eingreifen, mindestens ein halbes Dutzend Zugänge wird erwartet. "Wir wollen die Qualität steigern", sagt er, obwohl mit Remberg der vielleicht beste Mittelfeldspieler der Regionalliga ersetzt werden muss und auch Teklabs Weggang eine riesige Lücke reißen wird. Wie üblich steht zudem die Kaderüberprüfung an, Akteure wie Thorben Deters oder Darius Ghindovean sind gebunden - welche Rolle können sie in der 3. Liga spielen? Auch auf der Torwartposition dürfte Niemeyers Verhandlungsgeschick gefragt sein. Mit Jano ter Horst steht zumindest eine Art Neuzugang fest, der 20 Jahre alte Abwehrspieler hat seine Ausbildung beendet. Er gilt als Rohdiamant, dem der Durchbruch in der 3. Liga zugetraut wird.