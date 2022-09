Preußen Münster: Drei Gründe für den Höhenflug

Nach acht Spielen steht Preußen Münster in der Regionalliga West ganz oben. Das kommt nicht von ungefähr, der Erfolg der Adlerträger fußt vor allem auf drei Säulen.

In den ersten Partien der Saison lief Preußen Münster im Sturm mit dem Trio Henok Teklab, Manfred Kwadwo und Andrew Wooten auf. Alle drei fielen am Samstag beim Gipfeltreffen mit dem SV Rödinghausen aus - trotzdem festigte der Spitzenreiter seine Position durch den 1:0-Sieg. Coach Sascha Hildmann stellte hinterher zufrieden fest: "Unser Kader hat die Breite, um das aufzufangen."

Das hat natürlich mit finanziellen Mitteln zu tun, aber auch mit Weitsicht und mit dem Ansinnen, Reservisten immer bei Laune zu halten. Thorben Deters etwa, in der Vorsaison bester Torschütze, hatte zum Ende der Vorbereitung Corona-Pech, verlor seinen Stammplatz, bekam trotzdem seine Einsätze als Joker oder im Westfalenpokal - und trumpfte nun im Top-Spiel mit dem goldenen Tor auf. "Wir haben zwischendurch richtig gut Fußball gespielt. Für alle war es aber auch intensiv, gerade auf dem rutschigen Boden konnte nicht alles gelingen", sagte der 27-Jährige.

Ich hätte nicht gedacht, dass es gegen die Rödinghauser klappt. Thorben Deters, Preußen Münster

Der Treffer, den Dennis Grote Sekunden nach dem Wiederanpfiff mit einem Pass hinter die Kette einleitete, war einstudiert. "Ich hätte nicht gedacht, dass es gegen die Rödinghauser klappt, weil sie sich ja immer sehr genau vorbereiten", sagte Deters.

Doch weil es damit zum siebten Sieg im achten Spiel langte, ist die Situation an der Spitze nun komfortabel für den SCP, der vier Zähler Vorsprung vor dem ersten Verfolger und dazu noch die Partie in Aachen am nächsten Samstag in der Hinterhand hat. Dann könnten es sogar sieben Punkte werden.

Basis dafür ist die Abwehrarbeit - vier Gegentreffer (0,5 im Schnitt) sind ein herausragender Wert. "Unser Plus sind die Wege nach hinten", sagt Hildmann. Und: Trotz der Abgänge fast aller Abwehr-Stammspieler der vergangenen Runde hat die Verteidigung einen Schritt nach vorn gemacht. Diesmal brillierte Alexander Hahn; Simon Scherder verrichtet daneben unaufgeregt seinen Job; und mit Alexander Langlitz und Kapitän Marc Lorenz rundet außen die geballte Erfahrung die Viererreihe ab. "Wir haben uns in alles reingeschmissen", sagte Keeper Max Schulze Niehues. "Wir tun viel dafür, dass hinten die Null steht." In fünf von acht Spielen gelang das. So scheint es, als könnten die Preußen ihrer Favoritenrolle diesmal gerecht werden.