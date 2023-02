Preußen Münster: Ausgeglichen an der Spitze

Tabellenführer Preußen Münster triumphiert gegen Alemannia Aachen und profitiert von der Breite des Kaders. Das Wort "Aufstieg" ist somit längst kein Tabu mehr.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Verfolger Borussia Mönchengladbach II hatte am Samstag eindrucksvoll mit einem 3:1-Sieg gegen Düsseldorf II vorgelegt, doch der Spitzenreiter ließ sich nicht lumpen. Durch ein 4:0 gegen Alemannia Aachen hat Preußen Münster die Tabellenführung in der Regionalliga West behauptet und zugleich die gute Vorbereitung mit vier Testspielsiegen bestätigt.

Für die Kulisse im fast ausverkauften Stadion an der Hammer Straße wurde der Auftakt nach der langen Winterpause zum Festtag. Vier Ecken machten den Unterschied. Aber auch sonst war der SCP seinem Verfolger über 90 Minuten in vielen Belangen überlegen, vor allem in der Zweikampfführung. Der Liga-Favorit kam auf den Punkt aus der Winterpause. "Die anderen Mannschaften haben am Samstag gezeigt, dass sie dranbleiben wollen, aber wir haben unsere Antwort gegeben", sagte Kapitän Marc Lorenz. Henok Teklab, zweifacher Vorbereiter am Sonntag, meinte: "Unglaublich, dass die Standards so entscheidend sind - aber ist doch super."

Co-Produktion von Wooten und Langlitz

Die Ausgeglichenheit im Kader dokumentierte die 2. Halbzeit in außergewöhnlicher Weise. Etwa beim 2:0. Stürmer Andrew Wooten, der eine Wadenverletzung erst gerade auskuriert hatte, und Routinier Alexander Langlitz standen nach ihrer Einwechslung bei einer Ecke erst wenige Sekunden auf dem Feld, als sie in Co-Produktion die Entscheidung produzierten. Dass beiden später noch ein weiterer Treffer gelang, bestätigte diese Einschätzung nur.

Das Signal an den Rest der Liga war jedenfalls eindeutig. Die Hoffnung auf einen Einbruch der Münsteraner erfüllte sich gegen einen der besten Gegner, der zuvor neunmal am Stück unbesiegt geblieben war, jedenfalls nicht. Preußen-Coach Sascha Hildmann, der sich nicht mehr scheut, offen vom Aufstieg zu sprechen, sagte: "Was mich wahnsinnig stolz macht, ist, dass die Einwechselspieler sehr gut reingekommen sind. Wir mussten uns anfangs ein Stück weit sortieren, haben es dann aber sehr gut unter Kontrolle gekriegt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle wieder ins Stadion kommen." Davon ist auszugehen, wenn die Preußen im Titelrennen weiter vorneweg marschieren.