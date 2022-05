Preußen-Kapitän Schauerte: "Ein bisschen Enttäuschung, aber auch einfach Stolz"

Preußen Münster bleibt in der Regionalliga. In einem Herzschlagfinale konnte sich Essen aufgrund der besseren Tordifferenz durchsetzen, aber im Finale des Landespokal kann der SCP die starke Saison doch noch ein bisschen belohnen.

Im Spiel gegen Köln II lag Preußen zur Halbzeit zurück, konnte das Spiel mit 2:1 am Ende gewinnen. Mit einem hohen Sieg wäre wohl noch mehr möglich gewesen. "In der Phase, wo es drauf ankommt, spielt das Fußballerische keine allzu große Rolle mehr. Da kommt es auf den Kopf an", so SCP-Kapitän Julian Schauerte beim vereinseigenen YouTube-Kanal und blickt zum Meister Essen, "eine Mannschaft hat es vielleicht ein bisschen besser gemacht als wir." Am Ende fehlten Münster nur vier Tore.

"Ein bisschen Enttäuschung, aber auch einfach Stolz", beschreibt Schauerte seine Gefühle nach dem Abpfiff. Auf der einen Seite die Enttäuschung darüber, dass es dem SCP trotz langer Zeit als Tabellenführer nicht gelungen ist, aufzusteigen.

Auf der anderen Seite ist der Verteidiger stolz auf die zurückliegende Spielzeit: "Es geht immer über Arbeit auf dem Platz, über Identifikation. Die war dieses Jahr voll da." Der Kapitän möchte sich bei den Fans, dem Umfeld und dem Verein bedanken, dass sie die Mannschaft "nach vorne gepeitscht haben".

Pokal und neue Saison nun im Fokus

"Wir haben nächste Woche noch einen Schritt zu gehen, der sehr, sehr wichtig ist", lenkt Schauerte den Blick auf das Landespokalfinale am Samstag (16.40 Uhr) gegen SV Rödinghausen. Dort winkt dem SCP neben der Titelverteidigung auch die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Den Schwung der Spielzeit, in der Münster 26 Spiele gewann und im Schnitt 2,28 Punkte holte, will Trainer Sascha Hildmann auch in die kommende mitnehmen: "Nach diesem Jahr wollen wir nächste Saison nicht Fünfter werden. Wir wollen uns natürlich verbessern."