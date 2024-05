Preußen-Kapitän Lorenz mit Appell an Regensburg: "Kommt mit uns in die 2. Liga!"

Preußen Münster ist der Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga geglückt. Im Moment des größten Erfolgs seit Jahrzehnten richtete Kapitän Marc Lorenz einen emotionalen Appell an Jahn Regensburg.

Es war ein kurzes, aber enges Rennen im Saisonfinale, das sich Preußen Münster und Jahn Regensburg um den direkten Aufstiegsplatz geliefert haben. Am Ende hat sich Preußen Münster im Fernduell durchgesetzt, durch einen hochverdienten 2:0-Sieg schaffte der Aufsteiger - wie Drittliga-Meister Ulm - den direkten Durchmarsch.

Während der Platz von den euphorischen Fans gestürmt wurde, trat Marc Lorenz, der das 2:0 gegen Unterhaching erzielt hatte, vor die TV-Kamera - und wollte erstmal gar nicht über Münsters famosen Durchmarsch sprechen. Vielmehr setzte der Routinier zu einem emotionalen Appell an die im direkten Aufstiegsrennen unterlegenen Regensburger an.

Hoffnung auf Wiedersehen

Der Jahn hat zwar einen 17-Punkte-Vorsprung auf die Preußen zu Jahresanfang noch verspielt und geht nun in die Relegation - im vergangenen Winter musste das Team von Trainer Joe Enochs aber den plötzlichen Tod von Agyemang Diawusie verkraften. "Ich muss wirklich sagen, ich ziehe den Hut vor euch, was ihr dieses Jahr geleistet habt, nach einem brutalen Schicksalsschlag", sagte Lorenz bei MagentaSport und richtete sich an "die Mannschaft, die Mitarbeiter und Fans" des Jahn. "Was ihr sportlich geleistet habt ... Ihr seid zusammengerückt."

Der Jahn, der am Samstag Saarbrücken 0:1 unterlag, wird am Freitag, 24. Mai, zunächst im heimischen Stadion auf den Tabellen-16. der 2. Liga treffen, der am Sonntag ermittelt wird. Den Relegationsrang belegt aktuell Wehen Wiesbaden. Hansa Rostock kann aber noch an den Hessen vorbeiziehen. Das Rückspiel findet dann am Dienstag, 28. Mai, statt.

In beiden Spielen wird Lorenz dem SSV dann die Daumen drücken - in der Hoffnung, die Regensburger in der kommenden Saison wieder zu sehen. "Ich wünsche mir nur eins", sagte der gebürtige Münsteraner, ehe er sich ausgiebig über das vollbrachte Aufstiegs-Kunststück mit seiner Mannschaft freute: "Haut in den zwei Spielen alles raus und kommt mit uns die 2. Liga."