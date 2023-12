Preußen dominiert die Defensive: Die Elf des Tages in der 3. Liga

Den größten Block der Elf des Tages in der 3. Liga stellt Preußen Münster mit gleich drei Verteidigern sowie Stammgast Batmaz. Fünf Spieler geben am 18. Spieltag ihr Debüt, darunter Saarbrückens Rabihic. Scherder ist zum zweiten Mal in Folge berufen. IMAGO Images (3)