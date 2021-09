Preußen-Coach Hildmann: "Wir gehen demütig an die Aufgabe"

Der SC Preußen Münster startete mit einer Siegesserie in die neue Spielzeit. Jetzt geht es gegen den SV Rödingshausen, der bislang noch keinen einzigen Punkt auf sein Konto verbuchen konnte. Kein Grund für Coach Sascha Hildmann die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

Der SC Preußen Münster ist perfekt in die Regionalliga-West-Saison gestartet: Vier Spiele, zwölf Punkte, Tabellenspitze. Am Samstag empfangen die Preußen den SV Rödingshausen, der bislang keinen einzigen Punkt einfahren konnte und auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

Die Bilanz spricht also klar für die Gastgeber, doch Münster-Coach Sascha Hildmann will sich davon nicht täuschen lassen. "Bei Rödingshausen muss ich klar sagen, dass ihre Leistungen nicht mit den Ergebnissen übereinstimmen", konstatierte Hildmann auf der Pressekonferenz am Freitag. "Sie haben viel Erfahrung in ihren Reihen und zuletzt gegen Homberg eigentlich das ganze Spiel gemacht. Wir gehen wieder demütig an die Aufgabe."

Hildmann setzt auf Beständigkeit

Mit seiner Elf wirkte der 49-Jährige zufrieden. Als Trainer gebe es immer etwas zu beanstanden, sei man jedoch fair und ehrlich, wären das aktuell nur Nuancen. "Wichtig wird sein, dass wir die Konstanz beibehalten."

Fehlen werden den Münsteranern Thorben Deters sowie Jules Schwadorf, der geschont wird. Marvin Thiel hingegen kehrt nach seinem Handbruch zurück in den Kader. Ob Neuzugang Manuel Pulido, der kürzlich von Hansa Rostock kam, eingesetzt wird, stehe noch nicht fest.