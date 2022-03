Preuß wird Zweite - Vier Deutsche in den Top Ten

Im abschließenden Biathlon-Rennen des Weltcups in Oslo zeigten sich die deutschen Frauen in Topform. Beim Sieg von Justine Braisaz-Bouchet wurde Franziska Preuß Zweite und drei weitere Deutsche landeten in den Top Ten.

Starker Abschluss in Norwegen: Franziska Preuß schafft es aufs Podium. IMAGO/Bildbyran