Preuß sprintet auf Rang zwei - Braisaz-Bouchet kompensiert zwei Strafrunden

Die Form der deutschen Biathletinnen stimmt weiter. Franziska Preuß wird zum dritten Mal Zweite in diesem Winter. Wieder ist es knapp.

Biathletin Franziska Preuß ist beim Heim-Weltcup in Oberhof im Sprint auf Rang zwei gelaufen und hat damit ihren dritten Podestplatz der Saison geholt. Die 29-Jährige blieb am Freitag fehlerfrei und musste sich nach 7,5 Kilometern nur der Weltcup-Gesamtführenden Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich um 4,4 Sekunden geschlagen geben. 0,2 Sekunden hinter der Bayerin kam die Französin Sophie Chauveau auf Rang drei.

Braisaz-Bouchet kompensierte vor 12.000 Fans dank einer überragenden Laufbestzeit sogar zwei Strafrunden und einen Rückstand von 24,1 Sekunden auf Preuß nach dem zweiten Schießen. Auch Chauveau holte den Rückstand von 16,4 Sekunden auf Preuß fast noch auf.

Damit wartet Preuß weiter auf ihren ersten Weltcupsieg seit fünf Jahren, hatte aber diesmal mit Blick auf Chauveau auch Glück. In diesem Winter hatten ihr beim Auftakt in Östersund jeweils 0,1 und 0,3 Sekunden zum Triumph gefehlt, sie war im Einzel und in der Verfolgung jeweils Zweite geworden.

Preuß: "Auf der Strecke musste ich kämpfen"

"Am Schießstand hat das heute Spaß gemacht, ich bin gut in meinen Rhythmus gekommen - und ich glaube, da war jetzt nichts Wackeliges dabei. Aber auf der Strecke musste ich ein bisschen kämpfen zum Schluss", analysierte Preuß am ARD-Mikrofon. "Nichtsdestotrotz bin ich super happy über den zweiten Platz." Gerade weil sie sich nach intensivem Training über Weihnachten "nicht so fresh und ready" gefühlt habe.

Preuß geht nun mit einer vielversprechenden Ausgangsposition in die Verfolgung am Samstag (14.40 Uhr, LIVE! bei kicker). Das trifft auch auf die ebenfalls fehlerfreien Janina Hettich-Walz (0 Strafrunden/+23,8 Sekunden) und Vanessa Voigt (0/+53,2) zu. Sophia Schneider kam als 15. ins Ziel (1 Fehler/+ 54,3 Sekunden), die 19-jährige Selina Grotian wurde nach zwei Strafrunden 21. (+ 1:22,1 Minuten). Die zuletzt erkrankt fehlende Hanna Kebinger (2/+ 1:57,0 Minuten) belegte Rang 33.

