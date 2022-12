Preuß kehrt in Hochfilzen zurück

Wenn sich die Biathlon-Elite gegen Ende der Woche im Tiroler Wintersportort Hochfilzen trifft, wird auch wieder Franziska Preuß dabei sein.

Will in Hochfilzen wieder mitmischen: Franziska Preuß. picture alliance / SVEN SIMON

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat am Dienstag sein Aufgebot für die nächste Weltcup-Station bekannt gegeben. Auf den aus deutscher Sicht erfreulichen Auftakt in Kontiolahti folgt nun Hochfilzen - und mit an Bord ist dann auch wieder Franziska Preuß. Die 28-Jährige hatte in Finnland noch wegen gesundheitlicher Probleme verzichtet.

Angeführt wird der DSV-Kader erneut von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Bei den Männern sind neben Benedikt Doll auch David Zobel und Roman Rees mit dabei, die in Finnland überraschend auf das Podest gelaufen waren. In Hochfilzen stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Verfolgungsrennen folgen.

Die Aufgebote im Überblick

Das deutsche Frauen-Aufgebot: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal), Franziska Preuss (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz), Anna Weidel (Kiefersfelden)

Das deutsche Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Nawrath (Nesselwang), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg), David Zobel (Partenkirchen)