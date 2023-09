Prestigeträchtige Derbys im Südwesten und in Sachsen: Das bringt der 7. Spieltag

Am Wochenende stehen traditionsreiche Nachbarschaftsduelle an. Bereits am Samstag gastiert der SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Saarbrücken. Mit Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue treffen am Sonntagabend nicht nur zwei Klubs aus Sachsen, sondern auch die beiden Topteams der 3. Liga aufeinander.

Mit umgekehrten Vorzeichen geht es am Freitagabend (19 Uhr) vor den Toren Münchens in den 7. Spieltag in der 3. Liga. Der noch immer ungeschlagene Aufsteiger Unterhaching (4./ 10 Punkte) empfängt holprig gestartete Bielefelder, die nach vier sieglosen Spielen in Folge auf Abstiegsrang 18 abgerutscht sind. Sorgen um seinen Herzensklub macht sich Kapitän Fabian Klos im Vorfeld dennoch nicht: "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft das alles sehr gut einzuordnen weiß."

Duelle der Aufsteiger und Absteiger am Samstagnachmittag

Mit Preußen Münster (15./7) und dem VfB Lübeck (17./6) treffen am Samstag (14 Uhr) zwei Aufsteiger aufeinander, für die Gastgeber ist es der Auftakt in eine besondere englische Woche - am Dienstagabend gastiert der FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde im Preußenstadion. SCP-Trainer Sascha Hildmann setzt jedoch klare Prioritäten: "Unsere Kernaufgabe ist ganz klar die Liga."

Zwei Zweitligisten der vergangenen Spielzeit stehen sich zeitgleich in Regensburg gegenüber, wenn der Jahn den SV Sandhausen zu Gast hat. Obwohl der SVS mit den Niederlagen in Halle und gegen Münster etwas aus der Bahn geriet, kann die Elf von Trainer Danny Galm (13./7) mit den noch ungeschlagenen Oberpfälzern (4./10) nach Punkten gleichziehen. Voraussetzung dafür: der erste Auswärtssieg der Saison.

Nach Ziegner-Entlassung: Gelingt Duisburg unter Vural die Wende?

Am vergangenen Wochenende ein 2:0 aus der Hand gegeben, anschließend musste Trainer Torsten Ziegner gehen. Der MSV Duisburg steht als einziges siegloses Team der Liga mit drei Punkten am Tabellenende. Mit dem neuen Trainer Engin Vural, der bislang die U 19 der Zebras coachte, soll es am Samstag bei Viktoria Köln (8./8) mit dem ersehnten Befreiungsschlag klappen. Der 38-Jährige freut sich auf die anspruchsvolle Aufgabe, den Traditionsverein zurück auf Kurs zu bringen: "Ich mag Herausforderungen."

Der SC Verl, der mit dem späten Erfolg am vergangen Freitag die Duisburger Krise entscheidend verschärfte, hat sich mit sieben Zählern aus den vergangenen drei Partien ein wenig von den Abstiegsrängen befreit. Im Westfalen-Duell bekommt es der Sport-Club mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund zu tun. Der BVB beendete zuletzt gegen die Viktoria seine Torflaute, großen Anteil daran hatte Ole Pohlmann mit einem Tor und einer Vorlage. Kommt dem 22-Jährigen auch in Verl eine Schlüsselrolle zu?

Getrübte Stimmung und Gesprächsstoff vor dem Südwest-Derby

Viele Emotionen verspricht zweifellos das letzte der fünf 14-Uhr-Spiele, das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim. In der vergangenen Spielzeit mischten beide Klubs lange, der FCS gar bis zum letzten Spieltag, im Aufstiegsrennen mit. Die beiden Duelle entschied jeweils die Heimmannschaft knapp für sich, die samstäglichen Kontrahenten mussten sich jedoch zuletzt mit wenig positiven Themen auseinandersetzen: Bei den Saarbrückern trübte die schwere Verletzung von Patrick Schmidt die Stimmung, bei den Mannheimern sorgten zwei Platzverweise und ein Münzwurf bei der Niederlage gegen Ulm für Gesprächsstoff.

Im späten Samstagsspiel (16.30 Uhr) möchten die kriselnden Münchner Löwen (16./6), für die es vier Liga-Niederlagen in Serie setzte, den Abwärtstrend stoppen. Zuletzt sprach sich die Mannschaft intern aus - ohne Trainer Maurizio Jacobacci. Kapitän Jesper Verlaat berichtete von einem konstruktiven Austausch, gegen den nur nicht unwesentlich besser gestarteten Halleschen FC (14./7) gehe es nun darum, "dieses Gespräch mitzunehmen und am Samstag umzusetzen".

Formstarke Teams messen sich in Ulm - Wer legt in Freiburg nach?

Der starke Aufsteiger SSV 1846 Ulm (3./11) und das zuletzt nicht minder überzeugende Rot-Weiss Essen (7./9), beide seit vier, respektive fünf Spielen ungeschlagen, eröffnen den Sonntag (13.30 Uhr). Für zwei Leistungsträger wird es ein besonderes Spiel: Essens Mittelfeld-Stabilisator Vinko Sapina und Ulms torgefährlicher Abwehrmann Johannes Reichert (zwei Treffer) stammen aus der Donaustadt und kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Spatzen - nun treffen sie im Profifußball aufeinander. "Das ist etwas Besonderes", freute sich Reichert. Für RWE-Coach Christoph Dabrowski ergibt sich durch die Rückkehr von Kapitän Felix Bastians in der Defensive ein Luxusproblem.

Sowohl dem SC Freiburg II (19./5) als auch dem FC Ingolstadt (10./7) gelangen am vergangenen Wochenende nach Schwierigkeiten zum Saisonstart kleine Befreiungsschläge, weshalb das Duell am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) für beide Klubs unter dem Motto "Nachlegen" steht. Die bisherigen Aufeinandertreffen entschied der Sport-Club jeweils mit 1:0 für sich - bauen die Breisgauer ihre kleine Serie weiter aus?

Gipfeltreffen im Sachsen-Derby

Zum Abschluss am Sonntagabend (19.30 Uhr) wartet das Highlight des 7. Spieltags: Spitzenreiter Dynamo Dresden (15) empfängt Verfolger Erzgebirge Aue (2./14) zum Sachsen-Derby. Beide Teams können nach einem starken Saisonstart mit mächtig Selbstvertrauen in die bereits lange ausverkaufte Partie gehen. Bei den Dresdnern sorgte in Lübeck jedoch die verletzungsbedingte Auswechslung von Mittelfeld-Antreiber Niklas Hauptmann für einen Bruch im Spiel, sein Einsatz am Sonntag ist noch offen. Auf der Gegenseite bestreitet Kapitän Martin Männel am Sonntag sein 24. Nachbarschaftsduell gegen die SGD im Veilchen-Trikot: "Die Jungs freuen sich wahnsinnig darauf", berichtet der Routinier. Durchaus verständlich im Vorfeld eines solch prestigeträchtigen Derbys, das zugleich noch als echtes Spitzenspiel daherkommt.